Американські військові збили ще один неопізнаний об’єкт

Американські військові збили ще один літальний об'єкт над озером Гурон у неділю.

Джерело: CNN із посиланням на американського чиновника і конгресменів

Деталі: Американський чиновник заявив, що збиття непізнаного об'єкта відбулося "за вказівкою" президента Джо Байдена, пише видання.

Ця операція стала третім днем поспіль, коли над повітряним простором Північної Америки збивають непізнаний об'єкт.

Член Палати представників від штату Мічиган, демократка Елісса Слоткін заявила в неділю, що операцію зі збиття об'єкта над озером Гурон проводили пілоти ВПС США і Національної гвардії.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv