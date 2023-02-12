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Американські військові збили ще один неопізнаний об’єкт

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 22:44
Американські військові збили ще один неопізнаний об’єкт
Озеро Гурон на кордоні США і Канади, скріншот Google maps

Американські військові збили ще один літальний об'єкт над озером Гурон у неділю.

Джерело: CNN із посиланням на американського чиновника і конгресменів

Деталі: Американський чиновник заявив, що збиття непізнаного об'єкта відбулося "за вказівкою" президента Джо Байдена, пише видання.

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Ця операція стала третім днем поспіль, коли над повітряним простором Північної Америки збивають непізнаний об'єкт.

Член Палати представників від штату Мічиган, демократка Елісса Слоткін заявила в неділю, що операцію зі збиття об'єкта над озером Гурон проводили пілоти ВПС США і Національної гвардії.

"Велика робота всіх, хто виконував цю місію як у повітрі, так і в штабі. Нас усіх цікавить, що саме це був за об'єкт і його призначення", - написала вона у Twitter.

Інший член Палати представників, республіканець Джек Бергман з Мічигану також підтвердив операцію в неділю, написавши у Twitter: "Американські військові вивели з експлуатації ще один "об'єкт" над озером Гурон".

Що передувало: У неділю в Китаї місцева влада заявила про виявлення неопізнаного літаючого об’єкту над водами поблизу прибережного міста Річжао на сході країни.

Передісторія:

  • 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США. Китай заявив, що цей інцидент США використали для піару, а Блінкен навіть не збирався до них їхати.
  • 4-го лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою. Того ж дня США збили аеростат
  • 10 лютого американські військові відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.
  • 11 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни.

Теми: США
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