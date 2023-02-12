Американские военные сбили еще один неопознанный объект

Американские военные сбили еще один летательный объект над озером Гурон в воскресенье.

Источник: CNN со ссылкой на американского чиновника и конгрессменов

Детали: Американский чиновник заявил, что сбивание неопознанного объекта произошло "по указанию" президента Джо Байдена, пишет издание.

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Эта операция стала третьим днем подряд, когда над воздушным пространством Северной Америки сбивают неопознанный объект.

Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Элисса Слоткин заявила в воскресенье, что операцию по сбиванию объекта над озером Гурон проводили пилоты ВВС США и Национальной гвардии.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv ВИДЕО ДНЯ February 12, 2023

"Большая работа всех, кто выполнял эту миссию как в воздухе, так и в штабе. Нас всех интересует, что именно это был за объект и его назначение", - написала она в Twitter.

Другой член Палаты представителей, республиканец Джек Бергман из Мичигана также подтвердил операцию в воскресенье, написав в Twitter: "Американские военные вывели из эксплуатации еще один "объект" над озером Гурон".

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.



The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.



I appreciate the decisive action by our fighter pilots.



The American people deserve far more answers than we have. — Rep. Jack Bergman (@RepJackBergman) February 12, 2023

Что предшествовало: В воскресенье в Китае местные власти заявили об обнаружении неопознанного летающего объекта над водами вблизи прибрежного города Ричжао на востоке страны.

Предыстория: