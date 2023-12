Американские военные сбили еще один неопознанный объект

Американские военные сбили еще один летательный объект над озером Гурон в воскресенье.

Источник: CNN со ссылкой на американского чиновника и конгрессменов

Детали: Американский чиновник заявил, что сбивание неопознанного объекта произошло "по указанию" президента Джо Байдена, пишет издание.

Реклама:

Эта операция стала третьим днем подряд, когда над воздушным пространством Северной Америки сбивают неопознанный объект.

Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Элисса Слоткин заявила в воскресенье, что операцию по сбиванию объекта над озером Гурон проводили пилоты ВВС США и Национальной гвардии.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv