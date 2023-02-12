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Американские военные сбили еще один неопознанный объект

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 22:44
Американские военные сбили еще один неопознанный объект
Озеро Гурон на границе США и Канады, скриншот Google maps

Американские военные сбили еще один летательный объект над озером Гурон в воскресенье.

Источник: CNN со ссылкой на американского чиновника и конгрессменов

Детали: Американский чиновник заявил, что сбивание неопознанного объекта произошло "по указанию" президента Джо Байдена, пишет издание.

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Эта операция стала третьим днем подряд, когда над воздушным пространством Северной Америки сбивают неопознанный объект.

Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Элисса Слоткин заявила в воскресенье, что операцию по сбиванию объекта над озером Гурон проводили пилоты ВВС США и Национальной гвардии.

"Большая работа всех, кто выполнял эту миссию как в воздухе, так и в штабе. Нас всех интересует, что именно это был за объект и его назначение", - написала она в Twitter.

Другой член Палаты представителей, республиканец Джек Бергман из Мичигана также подтвердил операцию в воскресенье, написав в Twitter: "Американские военные вывели из эксплуатации еще один "объект" над озером Гурон".

Что предшествовало: В воскресенье в Китае местные власти заявили об обнаружении неопознанного летающего объекта над водами вблизи прибрежного города Ричжао на востоке страны.

Предыстория:

  • 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США. Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
  • 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой. В тот же день США сбили аэростат.
  • 10 февраля американские военные отследили и в итоге сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.
  • 11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.

Темы: США
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