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Американские военные сбили еще один неопознанный объект

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 23:44
Озеро Гурон на границе США и Канады, скриншот Google maps

Американские военные сбили еще один летательный объект над озером Гурон в воскресенье.

Источник: CNN со ссылкой на американского чиновника и конгрессменов

Детали: Американский чиновник заявил, что сбивание неопознанного объекта произошло "по указанию" президента Джо Байдена, пишет издание.

Эта операция стала третьим днем подряд, когда над воздушным пространством Северной Америки сбивают неопознанный объект.

Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Элисса Слоткин заявила в воскресенье, что операцию по сбиванию объекта над озером Гурон проводили пилоты ВВС США и Национальной гвардии.

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"Большая работа всех, кто выполнял эту миссию как в воздухе, так и в штабе. Нас всех интересует, что именно это был за объект и его назначение", - написала она в Twitter.

Другой член Палаты представителей, республиканец Джек Бергман из Мичигана также подтвердил операцию в воскресенье, написав в Twitter: "Американские военные вывели из эксплуатации еще один "объект" над озером Гурон".

Что предшествовало: В воскресенье в Китае местные власти заявили об обнаружении неопознанного летающего объекта над водами вблизи прибрежного города Ричжао на востоке страны.

Предыстория:

  • 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США. Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
  • 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой. В тот же день США сбили аэростат.
  • 10 февраля американские военные отследили и в итоге сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.
  • 11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.

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Темы: США
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