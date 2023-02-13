Пентагон пояснив, яку небезпеку становив збитий над США неопізнаний об’єкт

У Пентагоні повідомили деталі збиття неопізнаного об’єкту в повітряному просторі США, який "міг становити небезпеку для цивільної авіації".

Джерело: сайт Пентагону

Дослівно: "За вказівкою президента Байдена і на основі рекомендацій міністра Остіна та військового керівництва, літак F-16 випустив ракету AIM9x, щоб успішно збити повітряний об'єкт, що летів на висоті приблизно 20 000 футів у повітряному просторі США над озером Гурон у штаті Мічиган.

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Його траєкторія і висота викликали занепокоєння, в тому числі через те, що він міг становити небезпеку для цивільної авіації".

Деталі: У Міноборони США повідомляють, що місце, вибране для збиття літака, дало можливість уникнути "впливу на людей на землі", відтак "нема ознак того, що хтось із цивільних осіб постраждав".

За оцінкою Пентагону, збитий об’єкт не становив військової загрози "для чогось на землі", проте був небезпечним для польотів і становив "загрозу через його потенційні можливості спостереження".

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Що передувало: Американські військові збили ще один літальний об'єкт над озером Гурон у неділю.

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