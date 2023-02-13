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Пентагон пояснив, яку небезпеку становив збитий над США неопізнаний об’єкт

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 01:37
Пентагон пояснив, яку небезпеку становив збитий над США неопізнаний об’єкт
фото: Getty Images

У Пентагоні повідомили деталі збиття неопізнаного об’єкту в повітряному просторі США, який "міг становити небезпеку для цивільної авіації".

Джерело: сайт Пентагону

Дослівно: "За вказівкою президента Байдена і на основі рекомендацій міністра Остіна та військового керівництва, літак F-16 випустив ракету AIM9x, щоб успішно збити повітряний об'єкт, що летів на висоті приблизно 20 000 футів у повітряному просторі США над озером Гурон у штаті Мічиган.

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Його траєкторія і висота викликали занепокоєння, в тому числі через те, що він міг становити небезпеку для цивільної авіації".

Деталі: У Міноборони США повідомляють, що місце, вибране для збиття літака, дало можливість уникнути "впливу на людей на землі", відтак "нема ознак того, що хтось із цивільних осіб постраждав".

За оцінкою Пентагону,  збитий об’єкт не становив військової загрози "для чогось на землі", проте був небезпечним для польотів і становив "загрозу через його потенційні можливості спостереження".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Американські військові збили ще один літальний об'єкт над озером Гурон у неділю.

Передісторія:

  • 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США. Китай заявив, що цей інцидент США використали для піару, а Блінкен навіть не збирався до них їхати.
  • 4-го лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою. Того ж дня США збили аеростат
  • 10 лютого американські військові відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.
  • 11 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни.

Теми: СШАавіа
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