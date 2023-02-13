Пентагон объяснил, какую опасность представлял сбитый над США неопознанный объект

В Пентагоне сообщили детали сбития неопознанного объекта в воздушном пространстве США, который "мог представлять опасность для гражданской авиации".

Источник: сайт Пентагона

Дословно: "По указанию президента Байдена и на основе рекомендаций министра Остина и военного руководства, самолет F-16 выпустил ракету AIM9x, чтобы успешно сбить воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 000 футов в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган.

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Его траектория и высота вызвали беспокойство, в том числе из-за того, что он мог представлять опасность для гражданской авиации".

Детали: В Минобороны США сообщают, что место, выбранное для сбивания самолета, дало возможность избежать "воздействия на людей на земле", поэтому "нет признаков того, что кто-то из гражданских лиц пострадал".

По оценке Пентагона, сбитый объект не представлял военной угрозы "для чего-то на земле", однако был опасным для полетов и представлял "угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения".

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Что предшествовало:Американские военные сбили еще один летательный объект над озером Гурон в воскресенье.

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