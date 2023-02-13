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Пентагон объяснил, какую опасность представлял сбитый над США неопознанный объект

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 01:37
Пентагон объяснил, какую опасность представлял сбитый над США неопознанный объект
фото: Getty Images

В Пентагоне сообщили детали сбития неопознанного объекта в воздушном пространстве США, который "мог представлять опасность для гражданской авиации".

Источник: сайт Пентагона

Дословно: "По указанию президента Байдена и на основе рекомендаций министра Остина и военного руководства, самолет F-16 выпустил ракету AIM9x, чтобы успешно сбить воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 000 футов в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган.

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Его траектория и высота вызвали беспокойство, в том числе из-за того, что он мог представлять опасность для гражданской авиации".

Детали: В Минобороны США сообщают, что место, выбранное для сбивания самолета, дало возможность избежать "воздействия на людей на земле", поэтому "нет признаков того, что кто-то из гражданских лиц пострадал".

По оценке Пентагона, сбитый объект не представлял военной угрозы "для чего-то на земле", однако был опасным для полетов и представлял "угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения".

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Что предшествовало:Американские военные сбили еще один летательный объект над озером Гурон в воскресенье.

Предыстория:

  • 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США. Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
  • 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой. В тот же день США сбили аэростат.
  • 10 февраля американские военные отследили и в итоге сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.
  • 11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.

Темы: СШАавиа
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