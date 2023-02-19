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Нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 19 лютого 2023, 08:42
Нова добровільна мобілізація в Україні дає хороші результати – ЗМІ
ФОТО З САЙТУ "ГВАРДІЇ НАСТУПУ"

На Банковій розповіли, що нова схема добровільної мобілізації в Україні дала "хороші результати".

Джерело: The Times з посиланням на співрозмовника з Банкової

Деталі: Під час спілкування з журналістами видання очільник ОП Андрій Єрмак визнав, що, хоч "росіяни не дуже дисципліновані, сама кількість людей є проблемою".

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Щоб протистояти цьому, Україна відкрила нову схему добровільної мобілізації з "хорошими результатами", за словами інсайдера з Банкової.

Він додав: "Багато людей готові йти і воювати. У нас також є добровольці з інших країн".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. 
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
  • Станом на 11 лютого повідомлялося про 20 тисяч поданих звернень.

Теми: Гвардія наступумобілізаціявійнаЗбройні сили
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