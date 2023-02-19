Нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ

На Банковій розповіли, що нова схема добровільної мобілізації в Україні дала "хороші результати".

Джерело: The Times з посиланням на співрозмовника з Банкової

Деталі: Під час спілкування з журналістами видання очільник ОП Андрій Єрмак визнав, що, хоч "росіяни не дуже дисципліновані, сама кількість людей є проблемою".

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Щоб протистояти цьому, Україна відкрила нову схему добровільної мобілізації з "хорошими результатами", за словами інсайдера з Банкової.

Він додав: "Багато людей готові йти і воювати. У нас також є добровольці з інших країн".

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