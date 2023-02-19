Новая добровольная мобилизация в Украине "дает хорошие результаты" - СМИ

На Банковой рассказали, что новая схема добровольной мобилизации в Украине дала "хорошие результаты".

Источник: The Times со ссылкой на собеседника с Банковой

Детали: Во время общения с журналистами издания глава ОП Андрей Ермак признал, что, хотя "россияне не очень дисциплинированы, само количество людей является проблемой".

Чтобы противостоять этому, Украина открыла новую схему добровольной мобилизации с "хорошими результатами", по словам инсайдера с Банковой.

Он добавил: "Многие люди готовы идти и воевать. У нас также есть добровольцы из других стран".

Предыстория:

2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.

Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых - возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.

По состоянию на 11 февраля сообщалось о 20 тысячах обращений.