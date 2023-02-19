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Новая добровольная мобилизация в Украине "дает хорошие результаты" - СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 08:42
Новая добровольная мобилизация в Украине дает хорошие результаты - СМИ
ФОТО С САЙТА "ГВАРДИИ НАСТУПЛЕНИЯ"

На Банковой рассказали, что новая схема добровольной мобилизации в Украине дала "хорошие результаты".

Источник: The Times со ссылкой на собеседника с Банковой

Детали: Во время общения с журналистами издания глава ОП Андрей Ермак признал, что, хотя "россияне не очень дисциплинированы, само количество людей является проблемой".

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Чтобы противостоять этому, Украина открыла новую схему добровольной мобилизации с "хорошими результатами", по словам инсайдера с Банковой.

Он добавил: "Многие люди готовы идти и воевать. У нас также есть добровольцы из других стран".

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Темы: Гвардия наступлениямобилизациявойнаВооруженные силы
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