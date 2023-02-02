Єврокомісія запропонує продовжити на рік скасування мит для України

Єврокомісія запропонує державам-членам продовжити на рік тимчасове скасування мит Європейського Союзу на українські товари.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Торік Євросоюз скасував всі мита і квоти для товарів з України. Сьогодні я рада анонсувати, що ми запропонуємо продовжити цей режим торгівлі на наступний рік, щоби допомогти Україні" - сказала вона.

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Нагадаємо, у травні Євросоюз ухвалив рішення, що звільняє на рік український експорт від мит.

Рішення набуло чинності 4 червня. Воно повинно допомогти українським виробникам і експортерам витримати навантаження війни і зміцнити свої позиції на європейському ринку. Аналогічне рішення пізніше було запроваджено і щодо товарів з Молдови.

В українському уряді неодноразово заявляли про прагнення продовжити дію такого режиму і надалі.