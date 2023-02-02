Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія запропонує продовжити на рік скасування мит для України

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 18:07

Єврокомісія запропонує державам-членам продовжити на рік тимчасове скасування мит Європейського Союзу на українські товари.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Торік Євросоюз скасував всі мита і квоти для товарів з України. Сьогодні я рада анонсувати, що ми запропонуємо продовжити цей режим торгівлі на наступний рік, щоби допомогти Україні" - сказала вона.

Нагадаємо, у травні Євросоюз ухвалив рішення, що звільняє на рік український експорт від мит.

Рішення набуло чинності 4 червня. Воно повинно допомогти українським виробникам і експортерам витримати навантаження війни і зміцнити свої позиції на європейському ринку. Аналогічне рішення пізніше було запроваджено і щодо товарів з Молдови.

В українському уряді неодноразово заявляли про прагнення продовжити дію такого режиму і надалі.

Теми: ЄврокомісіямитницяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні вдруге за день повітряна тривога

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

фотоМіноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Усі новини...
Єврокомісія
Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу
У ЄС розповіли, що обговорюватимуть на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії
Глава Єврокомісії перед самітом Україна-ЄС: Підтримуємо українців без жодних "якщо" і "але"
Останні новини
17:09
Зеленський обговорив з прем’єром Британії різнобічну підтримку України
17:04
Україна готова сприяти транспортуванню природного газу з Каспію до ЄС
16:53
По всій Україні вдруге за день повітряна тривога
16:40
У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін
16:34
У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ
16:29
Латвія збудувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю
16:21
відеоУкраїна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу
16:03
У НГУ назвали перелік соціальних гарантій штурмовикам "Гвардії наступу"
15:53
Суд відхилив аргументи НАБУ у справі Коболєва, фінансові результати держбанків: підсумки тижня для ДП
15:45
відеоПродавчиня на Київщині випхала нападника стусанами за двері крамниці
Усі новини...