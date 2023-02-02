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Обраний президент Чехії: Україна повинна отримати всю зброю, окрім ядерної

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 20:43

Колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел, який нещодавно був обраний президентом Чехії, вважає, що на військову допомогу Україні в протистоянні російській агресії не повинно бути "жодних обмежень".

Про це він сказав в інтерв’ю AFP, яке цитує "Європейська правда".

Павел вважає, що Захід повинен надати Україні всі види зброї, окрім ядерної.

"Що стосується звичайних озброєнь, то я справді не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним супротивником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків", – додав він.

Обраний президент Чехії вказав, що "деякі країни займають дещо стриману позицію" щодо постачання сучасної зброї. "Якщо ми займемо єдину позицію, це дасть нам більше шансів на успіх. Ми повинні діяти в єдності в цих питаннях", – сказав він.

"Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше й бажання продовжувати нашу ініціативу. Я думаю, що це те, що Україна повинна почути", – наголосив Павел.

Міністерство оборони Чехії на запит AFP повідомило, що з початку повномасштабної агресії Росії надало Україні військової допомоги на суму 217 мільйонів доларів.

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Як відомо, Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

Раніше Павел підтвердив, що збирається здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

Теми: Чехіязброядопомога Україні
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