Данілов про вибухи в Маріуполі: Відстань для нас уже значення не має

Українські війська битимуть по терористах у Маріуполі, поки вони звідти не підуть. І відстань для української армії вже неважлива - 100 км, 150 км або навіть більше.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Ведучі попросили Данілова прокоментувати нещодавні вибухи в Маріуполі.

Пряма мова секретаря РНБО: "Наші військові знищують російських терористів, які вломилися в наше місто Маріуполь. Це наша територія, і ми будемо бити по окупантах, поки вони звідти не підуть. І відстань для нас уже значення не має - чи то це 100 км, чи то 150 км, чи то трохи більше".

Що передувало: