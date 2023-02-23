Данілов про вибухи в Маріуполі: Відстань для нас уже значення не має
Четвер, 23 лютого 2023, 21:34
Українські війська битимуть по терористах у Маріуполі, поки вони звідти не підуть. І відстань для української армії вже неважлива - 100 км, 150 км або навіть більше.
Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна
Деталі: Ведучі попросили Данілова прокоментувати нещодавні вибухи в Маріуполі.
Пряма мова секретаря РНБО: "Наші військові знищують російських терористів, які вломилися в наше місто Маріуполь. Це наша територія, і ми будемо бити по окупантах, поки вони звідти не підуть. І відстань для нас уже значення не має - чи то це 100 км, чи то 150 км, чи то трохи більше".
Що передувало:
- 23 лютого в окупованому Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, вдруге за добу прогриміли вибухи.
- Коментуючи ці події, в Силах оборони зазначили, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників.
- На початку лютого США анонсували передачу Україні перших далекобійних снарядів.