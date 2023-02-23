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Данілов про вибухи в Маріуполі: Відстань для нас уже значення не має

Євген КізіловЧетвер, 23 лютого 2023, 20:34
Данілов про вибухи в Маріуполі: Відстань для нас уже значення не має
олексій данілов, Getty Images

Українські війська битимуть по терористах у Маріуполі, поки вони звідти не підуть. І відстань для української армії вже неважлива - 100 км, 150 км або навіть більше.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Ведучі попросили Данілова прокоментувати нещодавні вибухи в Маріуполі.

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Пряма мова секретаря РНБО: "Наші військові знищують російських терористів, які вломилися в наше місто Маріуполь. Це наша територія, і ми будемо бити по окупантах, поки вони звідти не підуть. І відстань для нас уже значення не має - чи то це 100 км, чи то 150 км, чи то трохи більше".

Що передувало:

  • 23 лютого в окупованому Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, вдруге за добу прогриміли вибухи.
  • Коментуючи ці події, в Силах оборони зазначили, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників.
  • На початку лютого США анонсували передачу Україні перших далекобійних снарядів.

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Теми: МаріупольДаніловвибухЗбройні сили
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