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Данилов о взрывах в Мариуполе: Расстояние для нас уже значения не имеет

Евгений КизиловЧетверг, 23 февраля 2023, 21:34
алексей данилов, Getty Images

Украинские войска будут бить по террористам в Мариуполе, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для украинской армии уже неважно – 100 км, 150 км или даже больше.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина

Детали: Ведущие попросили Данилова прокомментировать недавние взрывы в Мариуполе.

Прямая речь секретаря СНБО: "Наши военные уничтожают российских террористов, которые вломились в наш город Мариуполь. Это наша территория и мы будем бить по оккупантам, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для нас уже значения не имеет – то ли это 100 км, то ли 150 км, то ли немного больше".

Что предшествовало:

  • 23 февраля в оккупированном Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, второй раз за сутки прогремели взрывы.
  • Комментируя эти события, в Силах обороны отметили, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недосягаемым для украинских защитников.
  • В начале февраля США анонсировали передачу Украине первых дальнобойных снарядов.

Темы: МариупольДаниловвзрывВооруженные силы
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