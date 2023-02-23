Данилов о взрывах в Мариуполе: Расстояние для нас уже значения не имеет
Четверг, 23 февраля 2023, 21:34
Украинские войска будут бить по террористам в Мариуполе, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для украинской армии уже неважно – 100 км, 150 км или даже больше.
Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина
Детали: Ведущие попросили Данилова прокомментировать недавние взрывы в Мариуполе.
Прямая речь секретаря СНБО: "Наши военные уничтожают российских террористов, которые вломились в наш город Мариуполь. Это наша территория и мы будем бить по оккупантам, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для нас уже значения не имеет – то ли это 100 км, то ли 150 км, то ли немного больше".
Что предшествовало:
- 23 февраля в оккупированном Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, второй раз за сутки прогремели взрывы.
- Комментируя эти события, в Силах обороны отметили, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недосягаемым для украинских защитников.
- В начале февраля США анонсировали передачу Украине первых дальнобойных снарядов.