Данилов о взрывах в Мариуполе: Расстояние для нас уже значения не имеет

Украинские войска будут бить по террористам в Мариуполе, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для украинской армии уже неважно – 100 км, 150 км или даже больше.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина

Детали: Ведущие попросили Данилова прокомментировать недавние взрывы в Мариуполе.

Прямая речь секретаря СНБО: "Наши военные уничтожают российских террористов, которые вломились в наш город Мариуполь. Это наша территория и мы будем бить по оккупантам, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для нас уже значения не имеет – то ли это 100 км, то ли 150 км, то ли немного больше".

Что предшествовало: