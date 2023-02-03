Розвідка Британії: Роль ув’язнених та групи Вагнера у бойових діях пішла на спад

У розвідці Британії бачать ознаки того, що масштаби залучення до війни в України російських в’язнів, набраних до складу "групи Вагнера", поступово зменшуються.

Про це йдеться в огляді міністерства оборони Британії від 3 лютого, пише "Європейська правда".

Розвідка припускає, що набір до лав "вагнерівців" серед ув’язнених суттєво скоротився, порівняно з піком наприкінці літа та восени 2022 року. Серед іншого, посилаються на дані Федеральної пенітенціарної служби від 31 січня, з яких випливає, що кількість ув’язнених у період з листопада зменшилася на 6000 осіб, тоді як за вересень-листопад - на 23 тисячі осіб, і значна кількість цих звільнень могла бути пов’язана з вербуванням до групи Вагнера.

Окрім того, аналітики зважають на повідомлення з місця від українських військових, з яких випливає, що за останні 10 днів росіяни вже менше застосовують тактику "людських хвиль".

"Значна напруга між "вагнерівцями" та російським Міноборони стає помітною публічно, і ця конкуренція між фракціями російської еліти, ймовірно, частково вплинула на зменшення надходження в’язнів (до лав "групи Вагнера". - Ред.)", - зазначають в огляді.

У попередньому огляді розвідка відзначала, що відкритий напад Росії на Україну та санкції підірвали роль РФ як надійного експортера озброєнь.