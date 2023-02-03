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СБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 лютого 2023, 12:04
фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки викрила на оборудках і затримала 2 керівників комерційних підприємств, які займались поставками оптових партій продовольства до місць дислокації військових, сума збитків оцінюється у понад 119,5 млн грн.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, підозрювані, отримавши кошти, виділені Міністерством оборони України на оплату за поставки товарів і послуг із забезпечення харчуванням Збройних сил України, спрямували їх не за цільовим призначенням, а вивели в тіньовий, неконтрольований державою обіг".

 

Деталі: Також з метою штучного збільшення вартості товарів ділки закуповували продукти харчування у "фіктивних підприємств". Такими діями підприємці завдали державі близько 120 млн грн збитків.

 

Наразі перевіряється причетність посадовців Міноборони до оборудок з поставками продуктів.

 

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Теми: Мінобороникорупціядержзакупівлі
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