СБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів
Служба безпеки викрила на оборудках і затримала 2 керівників комерційних підприємств, які займались поставками оптових партій продовольства до місць дислокації військових, сума збитків оцінюється у понад 119,5 млн грн.
Дослівно: "За даними слідства, підозрювані, отримавши кошти, виділені Міністерством оборони України на оплату за поставки товарів і послуг із забезпечення харчуванням Збройних сил України, спрямували їх не за цільовим призначенням, а вивели в тіньовий, неконтрольований державою обіг".
Деталі: Також з метою штучного збільшення вартості товарів ділки закуповували продукти харчування у "фіктивних підприємств". Такими діями підприємці завдали державі близько 120 млн грн збитків.
Наразі перевіряється причетність посадовців Міноборони до оборудок з поставками продуктів.
Знати більше: Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони
Передісторія:
- ZN.ua 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.