Шмигаль доручив посилити контроль за закупівлями для армії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.

Джерело: Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони.

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Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари".

Деталі: Шмигаль повідомив, що для реалізації цього завдання він ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки.

Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб, додав прем'єр.

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