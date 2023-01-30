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Шмигаль доручив посилити контроль за закупівлями для армії

Олена РощінаПонеділок, 30 січня 2023, 18:49
Денис Шмигаль, фото КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.

Джерело: Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони.

Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари".

Деталі: Шмигаль повідомив, що для реалізації цього завдання він ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки.

Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб, додав прем'єр.

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Теми: держзакупівліЗбройні силиМіноборониШмигаль
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