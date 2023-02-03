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У Києві можуть лунати вибухи: підриватимуть льодовий затор на Десні

Ірина БалачукП'ятниця, 3 лютого 2023, 12:05
Підрив льоду. Фото з Telegram КМВА

Влада Києва та області попереджає, що 3 лютого жителі столиці можуть чути звуки вибухів, оскільки на річці Десна підриватимуть льодовий затор, а у Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Джерело: КМВА та Київська ОВА у Telegram

Дослівно КМВА: "На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому 3 лютого на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів".

Деталі: Повідомляється, що підрив криги здійснюватимуть сапери. Це необхідно, щоб знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

Водночас КОВА попереджає, що вибухи можуть лунати і у Вишгородському районі області, де 3 лютого проводитимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Влада закликає жителів не панікувати, зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. А під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

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Теми: вибухКиїв
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