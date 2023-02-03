В Киеве могут раздаваться взрывы: будут взрывать ледовую пробку на Десне

Власти Киева и области предупреждают, что 3 февраля жители столицы могут слышать звуки взрывов, поскольку на реке Десна будут взрывать ледовую пробку, а в Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Источник: КГВА и Киевская ОВА в Telegram

Дословно КГВА: "На реке Десна будут взрывать ледовую пробку. Поэтому 3 февраля на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов".

Детали: Сообщается, что подрыв льда будут осуществлять саперы. Это необходимо, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

В то же время КОВА предупреждает, что взрывы могут раздаваться и в Вышгородском районе области, где 3 февраля будут проводить работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Власти призывают жителей не паниковать, сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. А во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.