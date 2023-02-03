У "Слузі народу" переживають, щоб останні скандали не зірвали роботу Міноборони
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав попри останні скандали із розкраданнями у Міноборони зберегти нормальну роботу інституції під час війни і не нашкодити.
Джерело: повідомлення Арахамії
Пряма мова: "За останні тижні в мережі розгорілося багато скандалів довкола Міністерства оборони України. Частина з них абсолютно виправдані і за ними уже є судові рішення. А деякі, зважаючи на час, факти і обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом.
Враховуючи важливість цього органу під час війни, маємо максимально тверезо та розважливо дивитися на ситуацію і в гонитві за справедливістю не погіршити наші міжнародні позиції напередодні ймовірного контрнаступу РФ".
Деталі: Арахамія заявив, що як член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, знає багато професійних і патріотичних людей, які працюють у Міноборони.
"Тому закликаю Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни", - написав Арахамія.
Знати більше: Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони
Передісторія:
- ua 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожчеу два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі брехнею та маніпуляцієюта обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставкуі був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- За даними "Української правди", міністр оборони Олексій Резніков залишиться на посадіпопри гучні скандали із закупівлями в Міноборони.