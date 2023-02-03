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У "Слузі народу" переживають, щоб останні скандали не зірвали роботу Міноборони

Олександр ШумілінП'ятниця, 3 лютого 2023, 11:59
У Слузі народу переживають, щоб останні скандали не зірвали роботу Міноборони
Фото: LIGA.NET

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав попри останні скандали із розкраданнями у Міноборони зберегти нормальну роботу інституції під час війни і не нашкодити.

Джерело: повідомлення Арахамії

Пряма мова: "За останні тижні в мережі розгорілося багато скандалів довкола Міністерства оборони України. Частина з них абсолютно виправдані і за ними уже є судові рішення. А деякі, зважаючи на час, факти і обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом.

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Враховуючи важливість цього органу під час війни, маємо максимально тверезо та розважливо дивитися на ситуацію і в гонитві за справедливістю не погіршити наші міжнародні позиції напередодні ймовірного контрнаступу РФ".

Деталі: Арахамія заявив, що як член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, знає багато професійних і патріотичних людей, які працюють у Міноборони.

"Тому закликаю Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни", - написав Арахамія.

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Теми: МінобороникорупціяСлуга народу
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