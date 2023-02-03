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Ротенберг і Тимченко отримали громадянство Фінляндії без перевірки поліції безпеки - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 15:24

Двоє наближених до російського президента олігархів, Борис Ротенберг і Геннадій Тимченко, отримали громадянство Фінляндії без висновків поліції безпеки SUPO.

Про це повідомили фінські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Інформаційне агентство Фінляндії STT повідомило, що міграційна служба Migri не запросила висновок у поліції безпеки, коли Ротенберг подавав заяву на отримання фінського громадянства наприкінці 1990-х років.

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Крім того, газета Iltalehti повідомила, що міграційна служба не запитувала в SUPO такий же висновок щодо Геннадія Тимченка під час розгляду його заявки на громадянство.

Тимченко отримав фінський паспорт 1999 року, а Ротенберг - 2003 року. І Тимченко, і Ротенберг перебувають під санкціями США та ЄС. Їхні прохання про отримання громадянства збіглися з часом, коли Путін працював у держадміністрації Росії на посаді керівника служби безпеки ФСБ, а потім – президента.

Пост глави Migri під час розгляду заявок обох олігархів обіймав Матті Саарелайнен. ЗМІ повідомили, що Саарелайнен міг посприяти розгляду заявки Тимченка. Сам ексглава міграційної служби це заперечує.

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SUPO проводила розслідування обставин видачі громадянства Тимченку, однак його не змогли завершити у зв'язку з виходом на пенсію Саарелайнена.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії Фінляндія конфіскувала власність російського олігарха Тимченка у відомій арені-концертному залі.

Фінляндія також заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника Yandex

Теми: олігархиРосіяФінляндія
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