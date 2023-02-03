Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ротенберг і Тимченко отримали громадянство Фінляндії без перевірки поліції безпеки - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 16:24

Двоє наближених до російського президента олігархів, Борис Ротенберг і Геннадій Тимченко, отримали громадянство Фінляндії без висновків поліції безпеки SUPO.

Про це повідомили фінські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Інформаційне агентство Фінляндії STT повідомило, що міграційна служба Migri не запросила висновок у поліції безпеки, коли Ротенберг подавав заяву на отримання фінського громадянства наприкінці 1990-х років.

Крім того, газета Iltalehti повідомила, що міграційна служба не запитувала в SUPO такий же висновок щодо Геннадія Тимченка під час розгляду його заявки на громадянство.

Тимченко отримав фінський паспорт 1999 року, а Ротенберг - 2003 року. І Тимченко, і Ротенберг перебувають під санкціями США та ЄС. Їхні прохання про отримання громадянства збіглися з часом, коли Путін працював у держадміністрації Росії на посаді керівника служби безпеки ФСБ, а потім – президента.

Пост глави Migri під час розгляду заявок обох олігархів обіймав Матті Саарелайнен. ЗМІ повідомили, що Саарелайнен міг посприяти розгляду заявки Тимченка. Сам ексглава міграційної служби це заперечує.

SUPO проводила розслідування обставин видачі громадянства Тимченку, однак його не змогли завершити у зв'язку з виходом на пенсію Саарелайнена.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії Фінляндія конфіскувала власність російського олігарха Тимченка у відомій арені-концертному залі.

Фінляндія також заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника Yandex

Читайте УП В Google News

Теми: олігархиРосіяФінляндія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа території Росії діє група українських спецпризначенців – ЗМІ

фотоРанковий обстріл Харкова: в одному з університетів серйозні руйнування

Путін пообіцяв не вбивати Зеленського - експрем'єр Ізраїлю

Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова – джерела

оновленоРосіяни атакували Харків, є "прильоти" у центрі міста – ОВА

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Усі новини...
олігархи
Куршевель їхній. УП знайшла нерухомість російських олігархів у Франції 
Календар посадок. Як СБУ та ДБР висаджували чиновників, олігархів та експосадовців у перший день лютого
Україна конфіскувала активи дев’яти росіян та Януковича за майже рік повномасштабної війни
Останні новини
14:07
У ЄС застерегли Грузію від відновлення авіасполучення з Росією на тлі заяв правлячої партії
14:03
"Дуже невинно написано": киянка розповіла, як отримала запрошення на вечірку, де знущалися з дівчат
13:48
Споживання електроенергії поступово збільшується через похолодання – "Укренерго"
13:33
Українські військові поїхали вчитися працювати з системами SAMP/T
13:14
Регіони: росіяни вранці обстріляли Сумщину та Донеччину
13:01
Експорт української агропродукції за січень скоротився на 1,3 млн тонн
12:43
фотоНа території Росії діє група українських спецпризначенців – ЗМІ
12:28
У Румунії тисячі споживачів без світла через потужні снігопади
12:17
фотоБердянськ відвідав підозрюваний організатор "тітушок" Майдану Армен Саркісян "Горлівський"
12:05
За минулий тиждень на лінію "103" надійшло понад 150 тисяч дзвінків
Усі новини...