Ротенберг і Тимченко отримали громадянство Фінляндії без перевірки поліції безпеки - ЗМІ

Двоє наближених до російського президента олігархів, Борис Ротенберг і Геннадій Тимченко, отримали громадянство Фінляндії без висновків поліції безпеки SUPO.

Про це повідомили фінські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Інформаційне агентство Фінляндії STT повідомило, що міграційна служба Migri не запросила висновок у поліції безпеки, коли Ротенберг подавав заяву на отримання фінського громадянства наприкінці 1990-х років.

Крім того, газета Iltalehti повідомила, що міграційна служба не запитувала в SUPO такий же висновок щодо Геннадія Тимченка під час розгляду його заявки на громадянство.

Тимченко отримав фінський паспорт 1999 року, а Ротенберг - 2003 року. І Тимченко, і Ротенберг перебувають під санкціями США та ЄС. Їхні прохання про отримання громадянства збіглися з часом, коли Путін працював у держадміністрації Росії на посаді керівника служби безпеки ФСБ, а потім – президента.

Пост глави Migri під час розгляду заявок обох олігархів обіймав Матті Саарелайнен. ЗМІ повідомили, що Саарелайнен міг посприяти розгляду заявки Тимченка. Сам ексглава міграційної служби це заперечує.

SUPO проводила розслідування обставин видачі громадянства Тимченку, однак його не змогли завершити у зв'язку з виходом на пенсію Саарелайнена.

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