Ротенберг и Тимченко получили гражданство Финляндии без проверки полиции безопасности - СМИ

Двое приближенных к российскому президенту олигархов, Борис Ротенберг и Геннадий Тимченко, получили гражданство Финляндии без выводов полиции безопасности SUPO.

Об этом сообщили финские СМИ, пишет "Европейская правда".

Информационное агентство Финляндии STT сообщило, что миграционная служба Migri не запросила заключение у полиции безопасности, когда Ротенберг подавал заявление на получение финского гражданства в конце 1990-х годов.

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Кроме того, газета Iltalehti сообщила, что миграционная служба не запрашивала у SUPO такое же заключение в отношении Геннадия Тимченко при рассмотрении его заявки на гражданство.

Тимченко получил финский паспорт в 1999 году, а Ротенберг - в 2003 году. И Тимченко, и Ротенберг находятся под санкциями США и ЕС. Их просьбы о получении гражданства совпали со временем, когда Путин работал в госадминистрации России на должности руководителя службы безопасности ФСБ, а затем - президента.

Пост главы Migri во время рассмотрения заявок обоих олигархов занимал Матти Саарелайнен. СМИ сообщили, что Саарелайнен мог поспособствовать рассмотрению заявки Тимченко. Сам экс-глава миграционной службы это отрицает.

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SUPO проводила расследование обстоятельств выдачи гражданства Тимченко, однако его не смогли завершить в связи с выходом на пенсию Саарелайнена.

Напомним, после полномасштабного вторжения России Финляндия конфисковала собственность российского олигарха Тимченко в известной арене-концертном зале.

Финляндия также арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя Yandex