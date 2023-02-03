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Підтримай "Українську правду" на Patreon 

П'ятниця, 3 лютого 2023, 21:55
Підтримай Українську правду на Patreon 

Щодня редакція "Української правди" працює над тим, щоб ви – читачі отримували актуальну та важливу інформацію. Впродовж пів року нас уже підтримують читачі з усього світу на краудфандинговій платформі Patreon

Завдяки внескам читачів ми можемо проводити систематичні журналістські розслідування, які призводять до змін, їздити у гарячі точки, щоб висвітлювати життя людей та військових під час великої війни та показувати важливі події в тилу. 

Така залученість читачів допомагає нам експериментувати та працювати з новими форматами

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На нашу думку, сьогодні ідеальний час, щоб підтримати редакцію "Української правди". Під час створення матеріалів ми завжди враховуємо інтереси нашої аудиторії. 

Ефективність роботи редакції можна зрозуміти за кількістю людей, які переходять за новинами саме на наш сайт. У перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google.  

Щотижня на платформі Patreon ми публікуємо унікальні матеріали, а також фото та відеоматеріали з лінії фронту та деокупованих міст. Крім того, наші постійні читачі мають змогу отримувати ексклюзивні фотографії-листівки з передової. 

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