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Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція

Олена РощінаПонеділок, 6 лютого 2023, 16:51
Бізнесмен РФ вивів із України понад 250 млн грн, фото Нацполіції

Українські поліцейські викрили російського бізнесмена, який вивів з України понад 250 мільйонів гривень через підконтрольні фірми в Києві та в "офшорах".

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Деталі: Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції продовжують проводити системні заходи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю проросійського бізнесу в Україні. 

За їх результатами поліцейські встановили низку українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. 

За допомогою цих товариств громадянин РФ налагодив механізм для виведення з України коштів у підконтрольні офшорні компанії. 

Відповідно до запровадженої "схеми", офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед "кредитором". Надалі це давало підстави безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з РФ та РБ.

Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.

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У співпраці з Державною податковою службою поліцейські встановили, що в результаті таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн. 

Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в РФ та сплати податків країні-агресору, наголошує поліція.

З метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для справи, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора провели санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень та проживання осіб

 

Правоохоронці вилучили там фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів та інші документи щодо фіктивних оборудок.

 

Суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Слідство триває.

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Теми: КиївРосіяофшориполіція
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