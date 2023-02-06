Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція

Олена РощінаПонеділок, 6 лютого 2023, 15:51
Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція
Бізнесмен РФ вивів із України понад 250 млн грн, фото Нацполіції

Українські поліцейські викрили російського бізнесмена, який вивів з України понад 250 мільйонів гривень через підконтрольні фірми в Києві та в "офшорах".

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Деталі: Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції продовжують проводити системні заходи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю проросійського бізнесу в Україні. 

Реклама:

За їх результатами поліцейські встановили низку українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. 

За допомогою цих товариств громадянин РФ налагодив механізм для виведення з України коштів у підконтрольні офшорні компанії. 

Відповідно до запровадженої "схеми", офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед "кредитором". Надалі це давало підстави безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з РФ та РБ.

ВІДЕО ДНЯ

Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.

У співпраці з Державною податковою службою поліцейські встановили, що в результаті таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн. 

Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в РФ та сплати податків країні-агресору, наголошує поліція.

З метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для справи, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора провели санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень та проживання осіб

 

Правоохоронці вилучили там фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів та інші документи щодо фіктивних оборудок.

 

Суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Слідство триває.

Теми: КиївРосіяофшориполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Київ
На підступах до Києва працює ППО – КМВА
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: