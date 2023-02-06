Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція

Українські поліцейські викрили російського бізнесмена, який вивів з України понад 250 мільйонів гривень через підконтрольні фірми в Києві та в "офшорах".

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Деталі: Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції продовжують проводити системні заходи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю проросійського бізнесу в Україні.

За їх результатами поліцейські встановили низку українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену.

За допомогою цих товариств громадянин РФ налагодив механізм для виведення з України коштів у підконтрольні офшорні компанії.

Відповідно до запровадженої "схеми", офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед "кредитором". Надалі це давало підстави безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з РФ та РБ.

Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.

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У співпраці з Державною податковою службою поліцейські встановили, що в результаті таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн.

Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в РФ та сплати податків країні-агресору, наголошує поліція.

З метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для справи, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора провели санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень та проживання осіб.

Правоохоронці вилучили там фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів та інші документи щодо фіктивних оборудок.

Суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Слідство триває.