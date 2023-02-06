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Российский бизнесмен вывел из Украины более 250 млн грн по хитрой схеме – Нацполиция

Елена РощинаПонедельник, 6 февраля 2023, 15:51
Российский бизнесмен вывел из Украины более 250 млн грн по хитрой схеме – Нацполиция
Бизнесмен РФ вывел из Украины более 250 млн грн, фото Нацполиции

Украинские полицейские разоблачили российского бизнесмена, который вывел из Украины более 250 миллионов гривен через подконтрольные фирмы в Киеве и в "офшорах".

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Детали: Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции продолжают проводить системные мероприятия по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с деятельностью пророссийского бизнеса в Украине.

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По их результатам полицейские установили ряд украинских компаний – совладельцев столичного бизнес-центра, которые фактически принадлежат российскому бизнесмену.

С помощью этих обществ гражданин РФ наладил механизм вывода из Украины средств в подконтрольные оффшорные компании.

Согласно введенной "схеме", оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, поэтому у них возникали долговые обязательства перед "кредитором". В дальнейшем это давало основания беспрепятственно выводы денежных средств за границу на подконтрольные фирмы в обход введенных запретов на проведение расчетов из РФ и РБ.

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Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.

В сотрудничестве с Государственной налоговой службой полицейские установили, что в результате таких сделок сумма нанесенного государству ущерба составляет по меньшей мере 27 млн грн, а общая сумма выведенных средств достигает 250 млн грн.

Эти средства могли быть использованы российским бизнесменом для финансирования собственного бизнеса в РФ и уплаты налогов стране-агрессору, отмечает полиция.

С целью получения материалов, которые могут иметь значение для дела, оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом генерального прокурора провели санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений и проживания лиц.

 

Правоохранители изъяли там финансово-хозяйственную документацию, договоры купли-продажи "мусорных" ценных бумаг и другие документы по фиктивным сделкам.

 

Суд наложил арест на корпоративные права российского бизнесмена, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов.

Следствие продолжается.

Темы: КиевРосcияоффшорыполиция
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