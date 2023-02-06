Российский бизнесмен вывел из Украины более 250 млн грн по хитрой схеме – Нацполиция
Украинские полицейские разоблачили российского бизнесмена, который вывел из Украины более 250 миллионов гривен через подконтрольные фирмы в Киеве и в "офшорах".
Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
Детали: Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции продолжают проводить системные мероприятия по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с деятельностью пророссийского бизнеса в Украине.
По их результатам полицейские установили ряд украинских компаний – совладельцев столичного бизнес-центра, которые фактически принадлежат российскому бизнесмену.
С помощью этих обществ гражданин РФ наладил механизм вывода из Украины средств в подконтрольные оффшорные компании.
Согласно введенной "схеме", оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, поэтому у них возникали долговые обязательства перед "кредитором". В дальнейшем это давало основания беспрепятственно выводы денежных средств за границу на подконтрольные фирмы в обход введенных запретов на проведение расчетов из РФ и РБ.
Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.
В сотрудничестве с Государственной налоговой службой полицейские установили, что в результате таких сделок сумма нанесенного государству ущерба составляет по меньшей мере 27 млн грн, а общая сумма выведенных средств достигает 250 млн грн.
Эти средства могли быть использованы российским бизнесменом для финансирования собственного бизнеса в РФ и уплаты налогов стране-агрессору, отмечает полиция.
С целью получения материалов, которые могут иметь значение для дела, оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом генерального прокурора провели санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений и проживания лиц.
Правоохранители изъяли там финансово-хозяйственную документацию, договоры купли-продажи "мусорных" ценных бумаг и другие документы по фиктивным сделкам.
Суд наложил арест на корпоративные права российского бизнесмена, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов.
Следствие продолжается.