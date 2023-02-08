Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог гатив по Сумщині: 125 прильотів, загинула жінка

Ольга Глущенко Середа, 8 лютого 2023, 02:03
руйнування на Сумщині після обстрілів росіян, ілюстративне фото ОВА

За минулу добу було зафіксовано 125 ворожих прильотів по Сумській області, внаслідок одного з яких загинула жінка.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, на жаль, ми втратили мирну жительку Сумщини. У результаті артобстрілу з 15.07 до 15.40 по с. Павлівка Білопільської громади (20 прильотів) і попадання снаряду в приватний житловий будинок загинула місцева літня жінка 1946 року народження".

Деталі: Усього протягом дня ворог здійснив обстріли Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Глухівська громад.

Було зафіксовано 125 прильотів, скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв та здійснено 1 кулеметну чергу по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

По Краснопільській громаді здійснено мінометний обстріл (ймовірно, калібру 120 мм, 20 прильотів).

Білопільська громада: крім мінометного обстрілу по с. Павлівка, зафіксоване скидання із БПЛА 2 боєприпасів (типу ВОГ) на територію громади. Також здійснювався мінометний обстріл в іншому селі громади − 11 прильотів.

ВІДЕО ДНЯ

У Середино-Будській громаді на місто Середина-Буда росіяни скинули з БПЛА вибуховий пристрій (типу ВОГ 25 П), який не розірвався.

По Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл (ймовірно АГС) − 21 прильот.

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів − 8 прильотів, а потім ще 18.

На Шалигинську громаду росіяни скинули 7 мін, а також здійснили обстріл із стрілецького озброєння (1 черга з крупнокаліберного кулемета).

Глухівська громада: був мінометний обстріл − 17 мін прилетіло на територію громади.

Читайте УП В Google News

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

МОК натякнув на покарання українських спортсменів за бойкот Олімпіади

Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині й Сирії перевищила 20 тисяч

У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову

Федоров про нововведення SpaceX: Проблем з роботою Starlink не спостерігається

оновлено, фотоВибух у Києві: кількість загиблих зросла до чотирьох

фото"Укроборонпром" почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО

Усі новини...
Сумська область
НАБУ розшукує заступника голови Сумської облради
Обстріли Сумщини: за добу – 55 "прильотів"
Сумщина: ворог обстріляв 3 громади
Останні новини
23:53
Трампісти у Конгресі США пропонують припинити військову і фінансову допомогу Україні
23:48
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
23:08
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
23:00
У Бердянську було влучання в аеродром, знищено 100 окупантів – МВА
22:44
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
22:33
відеоСухопутні війська показали, як з артилерії збили гелікоптер
22:24
Німеччина передасть Словаччині дві системи ППО, їх розташують біля кордону з Україною
22:20
У Марганці від обстрілів постраждали дитина і троє дорослих
22:01
США хочуть відкрити в Європі центр навчання на HIMARS
21:57
відео"Азов" розширився до бригади у складі Нацгвардії 
Усі новини...