Ворог гатив по Сумщині: 125 прильотів, загинула жінка

руйнування на Сумщині після обстрілів росіян, ілюстративне фото ОВА

За минулу добу було зафіксовано 125 ворожих прильотів по Сумській області, внаслідок одного з яких загинула жінка.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, на жаль, ми втратили мирну жительку Сумщини. У результаті артобстрілу з 15.07 до 15.40 по с. Павлівка Білопільської громади (20 прильотів) і попадання снаряду в приватний житловий будинок загинула місцева літня жінка 1946 року народження".

Деталі: Усього протягом дня ворог здійснив обстріли Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Глухівська громад.

Було зафіксовано 125 прильотів, скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв та здійснено 1 кулеметну чергу по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

По Краснопільській громаді здійснено мінометний обстріл (ймовірно, калібру 120 мм, 20 прильотів).

Білопільська громада: крім мінометного обстрілу по с. Павлівка, зафіксоване скидання із БПЛА 2 боєприпасів (типу ВОГ) на територію громади. Також здійснювався мінометний обстріл в іншому селі громади − 11 прильотів.

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У Середино-Будській громаді на місто Середина-Буда росіяни скинули з БПЛА вибуховий пристрій (типу ВОГ 25 П), який не розірвався.

По Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл (ймовірно АГС) − 21 прильот.

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів − 8 прильотів, а потім ще 18.

На Шалигинську громаду росіяни скинули 7 мін, а також здійснили обстріл із стрілецького озброєння (1 черга з крупнокаліберного кулемета).

Глухівська громада: був мінометний обстріл − 17 мін прилетіло на територію громади.