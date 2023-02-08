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РФ затягує обмін полоненими: кажуть, що родичі просять не повертати назад – омбудсмен

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 лютого 2023, 18:05
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ. ФОТО З FACEBOOK

Росія вигадала нову тактику затягування процесу обміну військовополоненими – тепер стверджує, що родичі деяких полонених просять не повертати їх назад в Україну.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: "Нова вигадка російської сторони задля затягування процесу повернення військовослужбовців з полону.

У середу Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням, не повертати їх додому".

Деталі: Лубінець повідомив, що в Україні уже було кілька випадків, коли мобілізовані солдати армії РФ, захоплені в полон українською армією, відмовлялися від обміну та виявляли бажання залишитися на підконтрольній Україні території.

Крім того, деякі солдати Росії навіть потрапляли у полон двічі. За словами Лубінця, це, наприклад, Олександр Фоменко з Таганрога чи Руслан Вяльшин.

Лубінець наголосив, що Україна завжди дотримується Женевських конвенцій, на відміну від РФ, яка регулярно порушує норми міжнародного права.

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Теми: омбудсменполоненіобмінРосія
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