РФ затягує обмін полоненими: кажуть, що родичі просять не повертати назад – омбудсмен

Росія вигадала нову тактику затягування процесу обміну військовополоненими – тепер стверджує, що родичі деяких полонених просять не повертати їх назад в Україну.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: "Нова вигадка російської сторони задля затягування процесу повернення військовослужбовців з полону.

У середу Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням, не повертати їх додому".

Деталі: Лубінець повідомив, що в Україні уже було кілька випадків, коли мобілізовані солдати армії РФ, захоплені в полон українською армією, відмовлялися від обміну та виявляли бажання залишитися на підконтрольній Україні території.

Крім того, деякі солдати Росії навіть потрапляли у полон двічі. За словами Лубінця, це, наприклад, Олександр Фоменко з Таганрога чи Руслан Вяльшин.

Лубінець наголосив, що Україна завжди дотримується Женевських конвенцій, на відміну від РФ, яка регулярно порушує норми міжнародного права.