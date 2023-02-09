Президентка Єврокомісії: темпи руху України до ЄС - вражаючі, та попереду ще багато роботи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Україна за останній час здійснила великий прогрес на шляху до вступу у ЄС, але попереду - ще дуже багато роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

"Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами. Процедура наближення до членства – це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже робили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни.

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Я часто чую від українців сподівання про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС. І ця надія дає їм сили витримувати випробування цієї жахливої війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, на початку лютого до Києва приїздила безпрецедентна делегація Європейської Комісії, а також відбувся саміт Україна-ЄС. За результатами цього візиту Україна отримала сигнал про те, що одного дня стане членом Євросоюзу. Водночас Київ застерегли від завищених очікувань про те, як швидко це може відбутися.

ЄвроПравда детально розповідала про це у статті "Україна-лідерка та Україна-двієчниця: як Брюссель оцінює готовність Києва до вступу в ЄС"

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