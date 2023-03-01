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Другий етап спецоперації в Кривому Розі: затримали 10 учасників підрозділу "Двадцятівських"

Валентина РоманенкоСереда, 1 березня 2023, 10:48
Другий етап спецоперації в Кривому Розі: затримали 10 учасників підрозділу Двадцятівських
фото поліції

Під час другого етапу спецоперації поліція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти "Двадцятівські", що займалася наркоторгівлею.

Джерело: пресслужба Нацполіції, речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська у коментарі УП

Деталі: Згідно з повідомленням правоохоронців, керували відокремленим підрозділом злочинної спільноти рідні брати – двоє мешканців Кривого Рогу, які розподілили між собою обов’язки: один відповідав за збут наркотиків на території міста, інший – за шахрайську схему заволодіння коштами громадян.

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Про результати "роботи" вони звітували перед організаторами злочинної спільноти "Двадцятівські".

Відповідно до розробленого плану, учасники угруповання розсилали повідомлення про отримання міжнародної допомоги: аби отримати кошти, необхідно було перейти за посиланням і зареєструватися.

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Отримавши необхідні дані громадян, фігуранти перераховували гроші з їхніх банківських карток, робили онлайн-покупки техніки, відкривали кредитні картки та збільшували ліміти.

Аби потерпілі не могли блокувати перекази та платежі,  блокували їм доступ до особистих кабінетів. Здебільшого в поле зору шахраїв потрапляли внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та пенсіонери.

Учасники іншого "крила" злочинної організації займалися виготовленням та збутом наркотиків: канабісу та метамфетаміну.

 

Вони подавали "продукцію" невеликими партіями виключно "з рук у руки" та за готівку. 30% "заробітку" лідери злочинної організації віддавали на потреби наркокартелю його організаторам, решту - розподіляли між всіма учасниками відокремленого підрозділу.

28 лютого оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі обласної поліції спільно з Криворізькою східною окружною прокуратурою за силової підтримки поліції особливого призначення провели другий етап спецоперації для знешкодження діяльності злочинної спільноти "Двадцятівські".

За її результатами було затримано 10 учасників її відокремленого підрозділу. Фігурантам оголошено підозри залежно від участі та ролі у злочинній діяльності.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Окрім того, під час обшуків правоохоронці вилучили майна на загальну суму понад 10 млн грн – авто, зброя, наркотики, телефони, банківські картки, "чорнові" записи.

Що передувало: 27 лютого на території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах держави поліцейські провели масштабну спецоперацію для ліквідації діяльності криворізького наркокартелю та затримання їх лідерів і найактивніших учасників.

За результатами першого етапу правоохоронці затримали 38 учасників (на початковому етапі повідомлялось про 37 -ред.) та вилучили майна на понад 170 млн грн.

Як уточнила УП речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, наразі із 38 затриманих суд уже заарештував 36.

Стосовно ж майна підозрюваних, за її словами, правоохоронці вилучили 26 годинників на понад 2 млн доларів США, у тому числі з написом "від президента РФ", понад 22 млн грн готівки у різній валюті, 40 авто загальною вартістю 50 мільйонів гривень, старовинні книги, ікони та зброя.

 
 
 

Також було вилучено понад 8 кг метамфетаміну, понад 600 пакетів із речовиною рослинного походження та таблетки метадону на загальну суму понад 21 млн грн.

Теми: Кривий Рігнаркотикиполіція
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