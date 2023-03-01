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В окупованій Кадіївці вибух на заводі, де росіяни зберігали БК – Гайдай

Альона Мазуренко Середа, 1 березня 2023, 12:47
В окупованій Кадіївці вибух на заводі, де росіяни зберігали БК – Гайдай
скриншот

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вибух в окупованій Кадіївці, попередньо на території заводу, де окупанти намагалися сховати боєкомплекти.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом".

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Деталі: На відео, котре публікують з місця події, чути звуки детонації боєприпасів. 

Також над місцем вибуху піднімається стовп диму.

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Теми: Луганська областьокупаціявибух
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