Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США запровадили санкції проти пособників КНДР, які допомагають їй заробляти гроші за кордоном

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 19:34

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в середу наклало санкції на три юридичні та дві фізичні особи, які незаконно отримували доходи на підтримку уряду Північної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До санкційного списку було додано Хванга Кіл Су та Пака Хва Сонга – громадян КНДР, які заснували в Демократичній Республіці Конго будівельну компанію Congo Aconde SARL (на яку теж наклали санкції).

Congo Aconde SARL займається будівельними проєктами й спорудженням монументів у співпраці з місцевими органами влади ДРК, а прибуток з них був використаний для фінансування влади у Пхеньяні, стверджує Мінфін США.

Також у "чорний список" потрапили північнокорейські компанії Chilsong Trading Corporation та Korea Paekho Trading Corporation, які забезпечують КНДР іноземною валютою та прикриттям для розвідувальних операцій і діють у країнах Близького Сходу та Африки.

"Незаконні програми КНДР з розробки зброї масового знищення та балістичних ракет загрожують міжнародній безпеці та регіональній стабільності. США й далі віддані боротьбі з глобальними незаконними мережами режиму, які генерують доходи для цієї дестабілізуючої діяльності", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Європейський Союз вирішив ввести додаткові санкції проти 8 фізичних та 4 юридичних осіб, відповідальних за розробку балістичних ракет Північною Кореєю або причетних до цього процесу.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого року Північна Корея здійснила рекордні понад 60 випробувань ракет, зокрема й міжконтинентальних балістичних, здатних завдати удару по будь-якій точці Сполучених Штатів, одночасно відновивши підготовку до свого першого ядерного випробування з 2017 року.

Теми: СШАКНДРсанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн

відеоЛаврова засміяли в Індії на промові про "українську агресію" та "незалежність від Заходу"

Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"

відеоУкраїнські зенітники збили над Єнакієвим російський винищувач Су-34

фото Пригожина спіймали на брехні про "оточення" Бахмута

фото, відеоЗеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії

Усі новини...
США
ФБР заявило, що пандемію COVID-19 ймовірно спричинив витік з лабораторії в Китаї
У США розглядають поставки в Україну зрідженого газу
Іран скоротив термін виготовлення матеріалів для ядерної бомби до 12 днів – США
Останні новини
23:06
Байден і Шольц зустрілись в Білому домі і пообіцяли продовжувати підтримку України
23:00
Глава МЗС Сербії заперечив заяву Москви про постачання боєприпасів Україні
22:52
Застава Коболєву за премію в "Нафтогазі", 5 років в'язниці за оренду в "Борисполі": підсумки тижня
22:45
Ситуація в Бахмуті складна, але контрольована – Данілов
22:36
Економічні новини 3 березня: активи Ротенберга хочуть конфіскувати, Камишін буде радником Зеленського
22:19
У Єврокомісії розповіли про складні дискусії довкола формату спецтрибуналу
21:55
НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 мільйонів через фінмоніторинг
21:50
BBC підтвердило смерть більше 16 тисяч росіян на війні і знову фіксують великий приріст
21:49
Китай все ще розглядає можливість надання летальної допомоги Росії - Білий дім
21:36
Ціни на нові квартири за рік зросли на 35% у Києві та на 80% у Львові – дослідження
Усі новини...