США запровадили санкції проти пособників КНДР, які допомагають їй заробляти гроші за кордоном

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в середу наклало санкції на три юридичні та дві фізичні особи, які незаконно отримували доходи на підтримку уряду Північної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До санкційного списку було додано Хванга Кіл Су та Пака Хва Сонга – громадян КНДР, які заснували в Демократичній Республіці Конго будівельну компанію Congo Aconde SARL (на яку теж наклали санкції).

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Congo Aconde SARL займається будівельними проєктами й спорудженням монументів у співпраці з місцевими органами влади ДРК, а прибуток з них був використаний для фінансування влади у Пхеньяні, стверджує Мінфін США.

Також у "чорний список" потрапили північнокорейські компанії Chilsong Trading Corporation та Korea Paekho Trading Corporation, які забезпечують КНДР іноземною валютою та прикриттям для розвідувальних операцій і діють у країнах Близького Сходу та Африки.

"Незаконні програми КНДР з розробки зброї масового знищення та балістичних ракет загрожують міжнародній безпеці та регіональній стабільності. США й далі віддані боротьбі з глобальними незаконними мережами режиму, які генерують доходи для цієї дестабілізуючої діяльності", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

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Нагадаємо, у грудні 2022 року Європейський Союз вирішив ввести додаткові санкції проти 8 фізичних та 4 юридичних осіб, відповідальних за розробку балістичних ракет Північною Кореєю або причетних до цього процесу.

Минулого року Північна Корея здійснила рекордні понад 60 випробувань ракет, зокрема й міжконтинентальних балістичних, здатних завдати удару по будь-якій точці Сполучених Штатів, одночасно відновивши підготовку до свого першого ядерного випробування з 2017 року.