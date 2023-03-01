Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкции против пособников КНДР, которые помогают ей зарабатывать деньги за рубежом

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 19:34

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в среду наложило санкции на три юридических и два физических лица, которые незаконно получали доходы в поддержку правительства Северной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В санкционный список были добавлены Хванга Кил Су и Пака Хва Сонга - граждане КНДР, которые основали в Демократической Республике Конго строительную компанию Congo Aconde SARL (на которую тоже наложили санкции).

Congo Aconde SARL занимается строительными проектами и сооружением монументов в сотрудничестве с местными органами власти ДРК, а прибыль с них была использована для финансирования властей в Пхеньяне, утверждает Минфин США.

Также в "черный список" попали северокорейские компании Chilsong Trading Corporation и Korea Paekho Trading Corporation, которые обеспечивают КНДР иностранной валютой и прикрытием для разведывательных операций и действуют в странах Ближнего Востока и Африки.

"Незаконные программы КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет угрожают международной безопасности и региональной стабильности. США и дальше преданы борьбе с глобальными незаконными сетями режима, которые генерируют доходы для этой дестабилизирующей деятельности", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Напомним, в декабре 2022 года Европейский Союз решил ввести дополнительные санкции против 8 физических и 4 юридических лиц, ответственных за разработку баллистических ракет Северной Кореей или причастных к этому процессу.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом году Северная Корея осуществила рекордные более 60 испытаний ракет, в том числе и межконтинентальных баллистических, способных нанести удар по любой точке Соединенных Штатов, одновременно возобновив подготовку к своему первому ядерному испытанию с 2017 года.

Темы: СШАКНДРсанкции
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

видеоЛаврова засмеяли в Индии на речи об "украинской агрессии" и "независимости от Запада"

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

фото Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

фото, видеоЗеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Все новости...
США
ФБР заявило, что пандемию COVID-19 вероятно вызвала утечка из лаборатории в Китае
В США рассматривают поставки в Украину сжиженного газа в Украине
Иран сократил срок изготовления материалов для ядерной бомбы до 12 дней – США
Последние новости
23:06
Байден и Шольц встретились в Белом доме и пообещали продолжать поддержку Украины
23:00
Глава МИД Сербии опроверг заявления Москвы о поставках боеприпасов Украине
22:52
Залог Коболеву за премию в "Нафтогазе", 5 лет тюрьмы за аренду в "Борисполе": итоги недели
22:45
Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов
22:36
Экономические новости 3 марта: активы Ротенберга хотят конфисковать, Камышин будет советником Зеленского
22:19
В Еврокомиссии рассказали о сложных дискуссиях вокруг формата спецтрибунала
21:55
НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 миллионов из-за финмониторинга
21:50
BBC подтвердило смерть более 16 тысяч россиян на войне и снова фиксируют большой прирост
21:49
Китай все еще рассматривает возможность предоставления летальной помощи России - Белый дом
21:36
Цены на новые квартиры за год выросли на 35% в Киеве и на 80% во Львове – исследование
Все новости...