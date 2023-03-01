США ввели санкции против пособников КНДР, которые помогают ей зарабатывать деньги за рубежом

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в среду наложило санкции на три юридических и два физических лица, которые незаконно получали доходы в поддержку правительства Северной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В санкционный список были добавлены Хванга Кил Су и Пака Хва Сонга - граждане КНДР, которые основали в Демократической Республике Конго строительную компанию Congo Aconde SARL (на которую тоже наложили санкции).

Congo Aconde SARL занимается строительными проектами и сооружением монументов в сотрудничестве с местными органами власти ДРК, а прибыль с них была использована для финансирования властей в Пхеньяне, утверждает Минфин США.

Также в "черный список" попали северокорейские компании Chilsong Trading Corporation и Korea Paekho Trading Corporation, которые обеспечивают КНДР иностранной валютой и прикрытием для разведывательных операций и действуют в странах Ближнего Востока и Африки.

"Незаконные программы КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет угрожают международной безопасности и региональной стабильности. США и дальше преданы борьбе с глобальными незаконными сетями режима, которые генерируют доходы для этой дестабилизирующей деятельности", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Напомним, в декабре 2022 года Европейский Союз решил ввести дополнительные санкции против 8 физических и 4 юридических лиц, ответственных за разработку баллистических ракет Северной Кореей или причастных к этому процессу.

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В прошлом году Северная Корея осуществила рекордные более 60 испытаний ракет, в том числе и межконтинентальных баллистических, способных нанести удар по любой точке Соединенных Штатов, одновременно возобновив подготовку к своему первому ядерному испытанию с 2017 года.