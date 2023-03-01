Псується врожай, обмежують електрику: Генштаб розповів про окупаційні будні

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що в Енергодарі Запорізької області російські загарбники намагаються показати переваги окупації, в районі Мангуша Донецької області залишили жителів без світла на кілька днів, а в Луганській області не дають фермерам продати минулорічний врожай.

Джерело: Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 березня

Деталі: "В Енергодарі Запорізької області російські загарбники із залученням місцевих колаборантів проводять пропагандистські заходи із висвітленням фейкових "переваг" приходу так званої "російської влади" в регіон та обґрунтування її легітимності.

У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання.

Разом з тим на тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року.

Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Також так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю".