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Псується врожай, обмежують електрику: Генштаб розповів про окупаційні будні

Олена РощінаСереда, 1 березня 2023, 19:56

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що в Енергодарі Запорізької області російські загарбники намагаються показати переваги окупації, в районі Мангуша Донецької області залишили жителів без світла на кілька днів, а в Луганській області не дають фермерам продати минулорічний врожай. 

Джерело: Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 березня

Деталі: "В Енергодарі Запорізької області російські загарбники із залученням місцевих колаборантів проводять пропагандистські заходи із висвітленням фейкових "переваг" приходу так званої "російської влади" в регіон та обґрунтування її легітимності.

У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання. 

Разом з тим на тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року. 

Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Також так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю".

Теми: ГенштабЗапорізька областьДонецька областьЛуганська область
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