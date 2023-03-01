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Лідер чеських популістів розкритикував експосла України за "зарозумілість"

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 20:34

Голова опозиційного чеського популістського руху SPD Томіо Окамура виступив з критикою на адресу колишнього посла України в Чехії Євгена Перебийноса, який нині є заступником глави МЗС України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

За його словами, Перебийніс повинен "припинити хамити", а українське представництво поводиться зарозуміло і, за його словами, втручається у внутрішні справи Чехії. Приводом для слів Окамури стала заява Перебийноса у Твіттері у вівторок, в якій йшлося про наступне: "Гострі напади українофобії зазвичай є симптомом хронічного колабораціонізму". Перебийніс не назвав нікого в своєму статусі і не сказав більше, але його слова з'явилися після семигодинної промови Окамури в Палаті представників у вівторок, в якій він, серед іншого, звинуватив уряд в "українізації чеського суспільства".

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"Він (Перебийніс) наїхав на мене, коли я критикував українізацію Чеської Республіки. І я залишаюся при своїй думці", - заявив сьогодні Окамура.

"Нехай вони перестануть лізти в наші справи і зосередяться на своїй корупції", - також заявив він. Він нагадав про проблеми України з корупцією і заявив, що Перебийніс захищав бандерівців. Окамура обґрунтував це тим, що у 2018 році Перебийніс надіслав листа Чеському телебаченню, в якому протестував проти трансляції польського фільму "Волинь" режисера Войцеха Смажовського, який змальовує польський погляд на Волинський злочин. Окамура запевнив, що не має нічого проти українців, але він проти тих, хто захищає бандерівців і їхнього тодішнього лідера Степана Бандеру.

У вівторок, виступаючи перед Палатою представників, Окамура розкритикував чеський уряд за допомогу Україні, яка страждає від російської військової агресії. Він звинуватив чеський уряд у тому, що він ставить Україну на перше місце. "З нас досить, з людей досить, ваша Україна весь час. Досі тільки українці, українці", - заявив він у своїй семигодинній промові. "Україна є пріоритетом для уряду Фіали, а ви викинули чеських громадян за борт. Для нас, SPD, чеський громадянин є пріоритетом", - сказав він в іншій частині своєї промови.

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Перебийніс був послом у Празі з 2017 року до минулого року.

Раніше речник міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай відреагував на заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса про те, що "Угорщина підтримує знищення української нації".

Перебийніс в інтерв’ю словацькому порталу SME розкритикував політику чинного угорського уряду щодо російсько-української війни – зокрема що Будапешт блокує санкції проти Росії і перешкоджає проведенню засідання Комісії Україна-НАТО.

Теми: Чехіядипломатичні відносини
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