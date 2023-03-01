Лидер чешских популистов раскритиковал экс-посла Украины за "высокомерие"

Председатель оппозиционного чешского популистского движения SPD Томио Окамура выступил с критикой в адрес бывшего посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, который сейчас является заместителем главы МИД Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

По его словам, Перебийнис должен "прекратить хамить", а украинское представительство ведет себя высокомерно и, по его словам, вмешивается во внутренние дела Чехии. Поводом для слов Окамуры стало заявление Перебийноса в Твиттере во вторник, в котором говорилось следующее: "Острые приступы украинофобии обычно являются симптомом хронического коллаборационизма". Перебийнис не назвал никого в своем статусе и не сказал больше, но его слова появились после семичасовой речи Окамуры в Палате представителей во вторник, в которой он, среди прочего, обвинил правительство в "украинизации чешского общества".

"Он (Перебийнис) наехал на меня, когда я критиковал украинизацию Чешской Республики. И я остаюсь при своем мнении", - заявил сегодня Окамура.

"Пусть они перестанут лезть в наши дела и сосредоточатся на своей коррупции", - также заявил он. Он напомнил о проблемах Украины с коррупцией и заявил, что Перебийнис защищал бандеровцев. Окамура обосновал это тем, что в 2018 году Перебийнис направил письмо Чешскому телевидению, в котором протестовал против трансляции польского фильма "Волынь" режиссера Войцеха Смажовского, который изображает польский взгляд на Волынское преступление. Окамура заверил, что не имеет ничего против украинцев, но он против тех, кто защищает бандеровцев и их тогдашнего лидера Степана Бандеру.

Во вторник, выступая перед Палатой представителей, Окамура раскритиковал чешское правительство за помощь Украине, которая страдает от российской военной агрессии. Он обвинил чешское правительство в том, что оно ставит Украину на первое место. "С нас достаточно, с людей достаточно, ваша Украина все время. До сих пор только украинцы, украинцы", - заявил он в своей семичасовой речи. "Украина является приоритетом для правительства Фиалы, а вы выбросили чешских граждан за борт. Для нас, SPD, чешский гражданин является приоритетом", - сказал он в другой части своей речи.

Перебийнис был послом в Праге с 2017 года до прошлого года.

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Ранее представитель министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай отреагировал на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийноса о том, что "Венгрия поддерживает уничтожение украинской нации".

Перебийнис в интервью словацкому порталу SME раскритиковал политику действующего венгерского правительства в отношении российско-украинской войны - в частности что Будапешт блокирует санкции против России и препятствует проведению заседания Комиссии Украина-НАТО.