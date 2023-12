Прем’єрка Фінляндії прибула до Києва

До Києва прибула прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал TV2.

"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін перебуває в Києві у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Запланована її зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

24 канал також повідомляє, що Санна Марін прибула до Михайлівського Золотоверхого собору на прощання з загиблим під Бахмутом Героєм України Дмитром Коцюбайлом.

🕯 Farewell to the Hero of #Ukraine

"Da Vinci" in #Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/G1sWquyaUp