Прем’єрка Фінляндії прибула до Києва

До Києва прибула прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал TV2.

"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін перебуває в Києві у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Запланована її зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

24 канал також повідомляє, що Санна Марін прибула до Михайлівського Золотоверхого собору на прощання з загиблим під Бахмутом Героєм України Дмитром Коцюбайлом.

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Це вже другий візит прем'єрки Фінляндії до Києва.

Вранці у п’ятницю стало відомо, що Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.

Надані 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, яке уряд виділив для допомоги Україні в 2022 році.

Крім того, на 2023 рік зарезервовано 37 мільйонів євро для підтримки України через співпрацю у галузі розвитку. Таким чином, Україна стане найбільшою державою-партнером Фінляндії у сфері співробітництва з метою розвитку.