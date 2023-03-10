Премьер Финляндии прибыла в Киев с визитом

В Киев прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал TV2.

"Премьер-министр Финляндии Санна Марин находится в Киеве в пятницу", - говорится в сообщении.

Реклама:

Запланирована ее встреча с президентом Владимиром Зеленским.

24 канал также сообщает, что Санна Марин прибыла в Михайловский Златоверхий собор на прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло.

Это уже второй визит премьера Финляндии в Киев.

Утром в пятницу стало известно, что Финляндия предоставит Украине дополнительные 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в целях развития.

Предоставленные 29 миллионов евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 миллионов евро, которое правительство выделило для помощи Украине в 2022 году.

Кроме того, на 2023 год зарезервировано 37 миллионов евро для поддержки Украины через сотрудничество в области развития. Таким образом, Украина станет крупнейшим государством-партнером Финляндии в сфере сотрудничества в целях развития.