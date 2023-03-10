Премьер Финляндии прибыла в Киев с визитом
В Киев прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал TV2.
"Премьер-министр Финляндии Санна Марин находится в Киеве в пятницу", - говорится в сообщении.
Запланирована ее встреча с президентом Владимиром Зеленским.
24 канал также сообщает, что Санна Марин прибыла в Михайловский Златоверхий собор на прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло.
🕯 Farewell to the Hero of #Ukraine— Feher_Junior (@Feher_Junior) March 10, 2023
"Da Vinci" in #Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/G1sWquyaUp
Это уже второй визит премьера Финляндии в Киев.
Утром в пятницу стало известно, что Финляндия предоставит Украине дополнительные 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в целях развития.
Предоставленные 29 миллионов евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 миллионов евро, которое правительство выделило для помощи Украине в 2022 году.
Кроме того, на 2023 год зарезервировано 37 миллионов евро для поддержки Украины через сотрудничество в области развития. Таким образом, Украина станет крупнейшим государством-партнером Финляндии в сфере сотрудничества в целях развития.