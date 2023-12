Премьер Финляндии прибыла в Киев с визитом

В Киев прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал TV2.

"Премьер-министр Финляндии Санна Марин находится в Киеве в пятницу", - говорится в сообщении.

Реклама:

Запланирована ее встреча с президентом Владимиром Зеленским.

24 канал также сообщает, что Санна Марин прибыла в Михайловский Златоверхий собор на прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло.

🕯 Farewell to the Hero of #Ukraine

"Da Vinci" in #Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/G1sWquyaUp