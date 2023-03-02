Рятувальники і голова ОВА кажуть про двох загиблих у Запоріжжі

Державна служба з надзвичайних ситуацій і очільник обласної адміністрації підвтерджують загибель двох мирних мешканців внаслідок ворожого обстрілу 2 березня у Запоріжжі.

Джерело: ДСНС, голова Запорізькою ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону

Дослівно ДСНС: "Станом на 12:00 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжя підрозділами ДСНС врятовано 11 осіб, евакуйовано – 20. З-під завалів деблоковано двох загиблих".

Пряма мова Малашка: "Станом на зараз (12.45 –ред.) продовжуються рятувальні роботи, є двоє загиблих, плюс – бачимо ще одного чоловіка і проводимо його евакуацію. Постраждали 6 осіб: три чоловіки і три жінки. Одна х жінок – на 6-му тижні вагітності. Тривають рятувальні роботи".

Що передувало: Поліція й прокуратура повідомляла про 4 загиблих у результаті нічного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі 2 березня.