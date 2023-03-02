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Мін’юст США вперше дозволив притягти Трампа до відповідальності у справі про штурм Капітолія

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 19:55

Міністерство юстиції США ухвалило, що 45-ий президент Дональд Трамп може бути притягнутий до відповідальності в суді за одним із позовів, які стосуються штурму Капітолія 6 січня 2021 року – це перше таке рішення відомства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Двоє офіцерів поліції Капітолію, до яких приєдналися 11 членів Палати представників від Демократичної партії, намагаються притягнути Трампа до відповідальності за фізичні та психологічні травми, яких вони зазнали під час заворушень.

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Позов був поданий на підставі ухваленого після Громадянської війни США закону, який дозволяє відшкодовувати збитки в разі, якщо державним службовцям перешкоджають у виконанні обов'язків шляхом сили, погроз або залякування.

Трамп стверджував, що він захищений від позову імунітетом, який надається президенту США, що виконує свої офіційні обов'язки. Йшлось і про епізод 6 січня 2021 року, коли він закликав своїх прихильників "боротися, як у пеклі", щоб не дозволити Конгресу затвердити результати виборів президента.

Окружний суд, який першим розглядав цей позов, постановив, що перша поправка до Конституції США не могла слугувати виправданням поведінки Трампа. У грудні 2022 року апеляційний суд звернувся до міністерства юстиції США з проханням висловити свою думку.

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У відповіді відомства, яка надійшла лише в четвер, констатується, що мова, "спрямована на підбурювання до неминучих протизаконних дій" або "здатна підбурювати до таких дій", не захищається першою поправкою до Конституції США.

Оскільки позов все ще перебуває на попередній стадії, Мін’юст США у своїй відповіді підкреслив: він не оцінював правдивість твердження про те, що Трамп підбурював до повстання 6 січня 2021 року. Натомість було використано формулювання, що в позові "правдоподібно" описується поведінка, яка виходить за межі президентських повноважень.

Зазначимо, що це не єдиний позов проти Трампа, пов’язаний зі штурмом Капітолія, водночас рішення Мін’юсту може закласти основу для притягнення 45-го президента США до відповідальності в аналогічних справах, де суд має визначити межі застосування першої поправки до його слів.

Водночас також не йдеться про кримінальне переслідування на кшталт того, до якого закликали у своєму звіті члени "спецкомітету 6 січня" Палати представників – міністерство юстиції США досі не виступало із заявою щодо цього питання, але теоретично може розпочати кримінальне переслідування через намагання 45-го президента скасувати результати перегонів 2020 року.

Читайте також: Конгрес проти Трампа: що загрожує експрезиденту США за роль у штурмі Капітолія.

Теми: СШАТрампсуд
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