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Лідер Китаю в російських ЗМІ озвучив думку про війну в Україні

"Українська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 01:40
Лідер Китаю в російських ЗМІ озвучив думку про війну в Україні
Глава КНР Сі Цзіньпін. Фото з Instagram xijinpingofficial.cn

Лідер Китаю Сі Цзіньпін напередодні візиту в Росію розповів про ставлення до ситуації в Україні.

Джерело: Сі Цзіньпін у статті "Російській газеті"

Дослівно: "З початку минулого року спостерігається тотальне загострення української кризи. Китай на основі самої суті того, що відбувається, незмінно займає об'єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам.

Озвучений мною ряд бачень є основним принципом Китаю при українському врегулюванні. Йдеться, зокрема, про необхідність дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.

Опублікована нещодавно "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи.

Документ є конструктивним чинником у нейтралізації наслідків кризи та просуванні політичного врегулювання. Складні проблеми не мають простих рішень.

Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі".

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Деталі: Крім того, Сі Цзіньпін не оминув теми відносин Китаю і Росії.

У його статті зазначається: "За 70 з лишком років китайсько-російські відносини пройшли дуже непростий шлях. Озираючись на минуле, ми глибоко усвідомлюємо, що сьогоднішній рівень китайсько-російських відносин дався нелегко, слід дбайливо зберігати нев'янучу дружбу між Китаєм і Росією".

Також китайський лідер вказує, що:

  • російсько-китайські зв'язки постійно набирають нової сили і слугують еталоном міждержавних відносин нового типу.
  • нинішній візит до Росії спрямований на зміцнення дружби і миру, готовий разом із Путіним намітити нові плани для розвитку російсько-китайських відносин.

Нагадаємо: Президент РФ Володимир Путін напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заявив, що країна-агресор нібито готова до "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої нею загарбницької війни проти України.

Довідка: Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заплановано на 20-22 березня.

Передісторія:

  • 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
  • Президент Володимир Зеленський одразу заявив, що у так званому "мирному плані" Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоче з "деякими думками" він не погоджується
  • Західні політики розкритикували китайську ініціативу. Зокрема, президент США Джо Байден припустив, що запропонований Китаєм "мирний план" піде на користь лише Росії.
  • 19 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в так званому "мирному плані" Китаю немає збалансованої логіки й він містить протиріччя.

Теми: КитайРосіявійна
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