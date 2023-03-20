Лідер Китаю в російських ЗМІ озвучив думку про війну в Україні
Лідер Китаю Сі Цзіньпін напередодні візиту в Росію розповів про ставлення до ситуації в Україні.
Джерело: Сі Цзіньпін у статті "Російській газеті"
Дослівно: "З початку минулого року спостерігається тотальне загострення української кризи. Китай на основі самої суті того, що відбувається, незмінно займає об'єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам.
Озвучений мною ряд бачень є основним принципом Китаю при українському врегулюванні. Йдеться, зокрема, про необхідність дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.
Опублікована нещодавно "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи.
Документ є конструктивним чинником у нейтралізації наслідків кризи та просуванні політичного врегулювання. Складні проблеми не мають простих рішень.
Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі".
Деталі: Крім того, Сі Цзіньпін не оминув теми відносин Китаю і Росії.
У його статті зазначається: "За 70 з лишком років китайсько-російські відносини пройшли дуже непростий шлях. Озираючись на минуле, ми глибоко усвідомлюємо, що сьогоднішній рівень китайсько-російських відносин дався нелегко, слід дбайливо зберігати нев'янучу дружбу між Китаєм і Росією".
Також китайський лідер вказує, що:
- російсько-китайські зв'язки постійно набирають нової сили і слугують еталоном міждержавних відносин нового типу.
- нинішній візит до Росії спрямований на зміцнення дружби і миру, готовий разом із Путіним намітити нові плани для розвитку російсько-китайських відносин.
Нагадаємо: Президент РФ Володимир Путін напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заявив, що країна-агресор нібито готова до "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої нею загарбницької війни проти України.
Довідка: Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заплановано на 20-22 березня.
Передісторія:
- 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Президент Володимир Зеленський одразу заявив, що у так званому "мирному плані" Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоче з "деякими думками" він не погоджується.
- Західні політики розкритикували китайську ініціативу. Зокрема, президент США Джо Байден припустив, що запропонований Китаєм "мирний план" піде на користь лише Росії.
- 19 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в так званому "мирному плані" Китаю немає збалансованої логіки й він містить протиріччя.