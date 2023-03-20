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Лидер Китая в российских СМИ озвучил мнение о войне в Украине

"Украинская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 00:40
Лидер Китая в российских СМИ озвучил мнение о войне в Украине
Глава КНР Си Цзиньпин. Фото с Instagram xijinpingofficial.cn

Лидер Китая Си Цзиньпин накануне визита в Россию рассказал об отношении к ситуации в Украине.

Источник: Си Цзиньпин в статье "Российской газете"

Дословно: "С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.

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Озвученный мною ряд видений является основным принципом Китая при украинском урегулировании. Речь идет, в частности, о необходимости придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

Опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных беспокойств всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.

Документ является конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений.

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Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и общей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе".

Детали: Кроме того, Си Цзиньпин не обошел тему отношений Китая и России.

В его статье отмечается: "За 70 с лишним лет китайско-российские отношения прошли весьма непростой путь. Оглядываясь на прошлое, мы глубоко осознаем, что сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять неувядающую дружбу между Китаем и Россией".

Также китайский лидер указывает, что:

  • российско-китайские связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа.
  • нынешний визит в Россию направлен на укрепление дружбы и мира, готов вместе с Путиным наметить новые планы для развития российско-китайских отношений.

Напомним: Президент РФ Владимир Путин накануне визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию заявил, что страна-агрессор якобы готова к "политико-дипломатическому урегулированию" начатой ею захватнической войны против Украины.

Справка: Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20-22 марта.

Предыстория:

  • 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
  • Президент Владимир Зеленский сразу заявил, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хочет с "некоторыми мыслями" он не согласен.
  • Западные политики раскритиковали китайскую инициативу. В частности, президент США Джо Байден предположил, что предложенный Китаем "мирный план" пойдет на пользу только России.
  • 19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в так называемом "мирном плане" Китая нет сбалансированной логики и он содержит противоречия.

Темы: КитайРосcиявойна
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