Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Погоджений у ЄС план передбачає постачання Україні 1 млн снарядів – прем’єрка Естонії

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 14:43

Прем’єрка Естонії Кая Каллас підтвердила, що погоджений міністрами Євросоюзу у понеділок план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів. 

Як пише "Європейська правда", про це Каллас заявила у своєму Twitter.

Прем’єрка нагадала, що з ініціативою спільної закупівлі для України 1 млн боєприпасів виступила Естонія.

Реклама:

"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", - зазначила Кая Каллас. 

Прем'єрка Естонії не назвала можливих часових рамок реалізації ініціативи. 

Нагадаємо, раніше неофіційно стало відомо, що на засіданні Ради ЄС міністри досягли згоди щодо ініціативи спільного постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів. 

ВІДЕО ДНЯ

Головний дипломат ЄС перед тим публічно розповідав, що йдеться про план з трьома напрямками на загальну суму 2 млрд євро. Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівлель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє - швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Європейські дипломати у коментарі dpa повідомляли, що ініціатива передбачає постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні дистанційно, наголосив, що артилерійські боєприпаси є найпершим пріоритетом і від обсягів та темпів постачань напряму залежить збереження життів українців. 

Теми: Естоніязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: