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Погоджений у ЄС план передбачає постачання Україні 1 млн снарядів – прем’єрка Естонії

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 15:43

Прем’єрка Естонії Кая Каллас підтвердила, що погоджений міністрами Євросоюзу у понеділок план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів. 

Як пише "Європейська правда", про це Каллас заявила у своєму Twitter.

Прем’єрка нагадала, що з ініціативою спільної закупівлі для України 1 млн боєприпасів виступила Естонія.

"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", - зазначила Кая Каллас. 

Прем'єрка Естонії не назвала можливих часових рамок реалізації ініціативи. 

Нагадаємо, раніше неофіційно стало відомо, що на засіданні Ради ЄС міністри досягли згоди щодо ініціативи спільного постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів. 

Головний дипломат ЄС перед тим публічно розповідав, що йдеться про план з трьома напрямками на загальну суму 2 млрд євро. Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівлель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє - швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Європейські дипломати у коментарі dpa повідомляли, що ініціатива передбачає постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні дистанційно, наголосив, що артилерійські боєприпаси є найпершим пріоритетом і від обсягів та темпів постачань напряму залежить збереження життів українців. 

Теми: Естоніязброя
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