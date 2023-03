Погоджений у ЄС план передбачає постачання Україні 1 млн снарядів – прем’єрка Естонії

Прем’єрка Естонії Кая Каллас підтвердила, що погоджений міністрами Євросоюзу у понеділок план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.

Як пише "Європейська правда", про це Каллас заявила у своєму Twitter.

Прем’єрка нагадала, що з ініціативою спільної закупівлі для України 1 млн боєприпасів виступила Естонія.

"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", - зазначила Кая Каллас.

Прем'єрка Естонії не назвала можливих часових рамок реалізації ініціативи.

Нагадаємо, раніше неофіційно стало відомо, що на засіданні Ради ЄС міністри досягли згоди щодо ініціативи спільного постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів.

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security