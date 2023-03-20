Согласованный в ЕС план предусматривает поставку Украине 1 млн снарядов – премьер Эстонии

Премьер Эстонии Кая Каллас подтвердила, что согласованный министрами Евросоюза в понедельник план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас заявила в своем Twitter.

Премьер напомнила, что с инициативой о совместной закупке для Украины 1 млн боеприпасов выступила Эстония.

"Рада, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС сегодня согласовали инициативу. Это поможет нарастить производство европейского оборонно-промышленного комплекса и повысить нашу безопасность", - отметила Кая Каллас.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отдельно подтвердил, что на встрече в понедельник министры ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм, пишет The Guardian.

Боеприпасы будут отправлены в течение 12 месяцев, сказал Певкур. Он добавил, что осталось согласовать много деталей, но "самое важное, что мы завершили эти переговоры, и это показывает мне одно: если есть желание, то есть путь".

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security ВИДЕО ДНЯ March 20, 2023

Напомним, ранее неофициально стало известно, что на заседании Совета ЕС министры достигли согласия относительно инициативы совместных поставок боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов.

Главный дипломат ЕС перед тем публично рассказывал, что речь идет о плане с тремя направлениями на общую сумму 2 млрд евро. Его цель, во-первых - это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, введение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.

Европейские дипломаты в комментарии dpa сообщали, что инициатива предусматривает поставку Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принимал участие в заседании дистанционно, подчеркнул, что артиллерийские боеприпасы являются первым приоритетом и от объемов и темпов поставок напрямую зависит сохранение жизней украинцев.