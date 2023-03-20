Согласованный в ЕС план предусматривает поставку Украине 1 млн снарядов – премьер Эстонии

Премьер Эстонии Кая Каллас подтвердила, что согласованный министрами Евросоюза в понедельник план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас заявила в своем Twitter.

Премьер напомнила, что с инициативой о совместной закупке для Украины 1 млн боеприпасов выступила Эстония.

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"Рада, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС сегодня согласовали инициативу. Это поможет нарастить производство европейского оборонно-промышленного комплекса и повысить нашу безопасность", - отметила Кая Каллас.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отдельно подтвердил, что на встрече в понедельник министры ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм, пишет The Guardian.

Боеприпасы будут отправлены в течение 12 месяцев, сказал Певкур. Он добавил, что осталось согласовать много деталей, но "самое важное, что мы завершили эти переговоры, и это показывает мне одно: если есть желание, то есть путь".

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#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security — Kaja Kallas (@kajakallas) March 20, 2023

Напомним, ранее неофициально стало известно, что на заседании Совета ЕС министры достигли согласия относительно инициативы совместных поставок боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов.

Главный дипломат ЕС перед тем публично рассказывал, что речь идет о плане с тремя направлениями на общую сумму 2 млрд евро. Его цель, во-первых - это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, введение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.

Европейские дипломаты в комментарии dpa сообщали, что инициатива предусматривает поставку Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принимал участие в заседании дистанционно, подчеркнул, что артиллерийские боеприпасы являются первым приоритетом и от объемов и темпов поставок напрямую зависит сохранение жизней украинцев.