Согласованный в ЕС план предусматривает поставку Украине 1 млн снарядов – премьер Эстонии

Премьер Эстонии Кая Каллас подтвердила, что согласованный министрами Евросоюза в понедельник план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас заявила в своем Twitter.

Премьер напомнила, что с инициативой о совместной закупке для Украины 1 млн боеприпасов выступила Эстония.

"Рада, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС сегодня согласовали инициативу. Это поможет нарастить производство европейского оборонно-промышленного комплекса и повысить нашу безопасность", - отметила Кая Каллас.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отдельно подтвердил, что на встрече в понедельник министры ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм, пишет The Guardian.

Боеприпасы будут отправлены в течение 12 месяцев, сказал Певкур. Он добавил, что осталось согласовать много деталей, но "самое важное, что мы завершили эти переговоры, и это показывает мне одно: если есть желание, то есть путь".

