Українські захисники знищили вночі 16 "Шахедів", з них 8 – над Києвом

Під час повітряної атаки ворога вночі 22 березня українські захисники знищили 16 з 21 запущеного росіянами безпілотника.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136".

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За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 було знищено нашими захисниками".

Водночас начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed", усі їх знищили.

Що цьому передувало:

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