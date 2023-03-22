Українські захисники знищили вночі 16 "Шахедів", з них 8 – над Києвом
Середа, 22 березня 2023, 07:28
Під час повітряної атаки ворога вночі 22 березня українські захисники знищили 16 з 21 запущеного росіянами безпілотника.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136".
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За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 було знищено нашими захисниками".
Водночас начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed", усі їх знищили.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 22 березня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
- Через повітряну атаку ворога у Київській, Хмельницькій, Житомирській областях спрацювалисили ППО.
- Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі навколо Києва.