Украинские защитники уничтожили ночью 16 "Шахедов", из них 8 – над Киевом

Во время воздушной атаки врага ночью 22 марта украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного россиянами беспилотника.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136".

По предварительной информации, 16 дронов из 21 были уничтожены нашими защитниками".

В то же время начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА типа "Shahed", все их уничтожили.

Что этому предшествовало:

Ночью 22 марта в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Из-за воздушной атаки врага в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях сработали силы ПВО.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели вокруг Киева.