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Украинские защитники уничтожили ночью 16 "Шахедов", из них 8 – над Киевом

"Украинская правда", Ирина БалачукСреда, 22 марта 2023, 08:28
Украинские защитники уничтожили ночью 16 Шахедов, из них 8 – над Киевом
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Во время воздушной атаки врага ночью 22 марта украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного россиянами беспилотника.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, Киевская городская военная администрация в Telegram 

Дословно: "Этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136".

По предварительной информации, 16 дронов из 21 были уничтожены нашими защитниками".

В то же время начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА типа "Shahed", все их уничтожили.

Что этому предшествовало:

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Темы: ПВОШахедбеспилотники
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