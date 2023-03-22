Украинские защитники уничтожили ночью 16 "Шахедов", из них 8 – над Киевом
Среда, 22 марта 2023, 07:28
Во время воздушной атаки врага ночью 22 марта украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного россиянами беспилотника.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, Киевская городская военная администрация в Telegram
Дословно: "Этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136".
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По предварительной информации, 16 дронов из 21 были уничтожены нашими защитниками".
В то же время начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА типа "Shahed", все их уничтожили.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 22 марта в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
- Из-за воздушной атаки врага в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях сработали силы ПВО.
- Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели вокруг Киева.