Зеленський про нічну атаку "Шахедів: Після слів про "мир" у Москві віддають злочинні накази

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку росіян ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131".

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари".

Деталі: За його словами, успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підкреслив президент.

Передісторія:

Вночі 22 березня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Через повітряну атаку ворога у Київській, Хмельницькій та Житомирській областях працювали сили ППО.

Повідомлялося, що українські захисники знищили 16 з 21 запущеного росіянами безпілотника "Шахед-136". Зокрема, над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА, усі їх знищили.