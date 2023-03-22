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Зеленський про нічну атаку "Шахедів: Після слів про "мир" у Москві віддають злочинні накази

Станіслав ПогоріловСереда, 22 березня 2023, 08:41
Зеленський про нічну атаку Шахедів: Після слів про мир у Москві віддають злочинні накази
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку росіян ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131".

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари".

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Деталі: За його словами, успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підкреслив президент.

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Теми: ЗеленськийШахедвійнаРосія
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