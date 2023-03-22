Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про нічну атаку "Шахедів: Після слів про "мир" у Москві віддають злочинні накази

Станіслав ПогоріловСереда, 22 березня 2023, 09:41
Зеленський про нічну атаку Шахедів: Після слів про мир у Москві віддають злочинні накази
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку росіян ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131".

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари".

Деталі: За його словами, успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підкреслив президент.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийШахедвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ
Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня
Зеленський про можливу розмову з Сі: Підтвердження поки що немає
Останні новини
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
Усі новини...