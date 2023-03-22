Зеленский о ночной атаке "Шахедов": После слов о "мире" в Москве отдают преступные приказы

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131".

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну прошедшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары".

Детали: По его словам, успех украинских сил на земле, в небе и в море реально приближает мир.

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - подчеркнул президент.

Предыстория:

Ночью 22 марта в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Из-за воздушной атаки врага в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях работали силы ПВО.

Сообщается, что во время воздушной атаки врага ночью 22 марта украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного россиянами беспилотника типа "Shahed", из них над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА, все их уничтожили.