Зеленский о ночной атаке "Шахедов": После слов о "мире" в Москве отдают преступные приказы
Среда, 22 марта 2023, 08:41
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131".
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну прошедшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары".
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Детали: По его словам, успех украинских сил на земле, в небе и в море реально приближает мир.
"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - подчеркнул президент.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 22 марта в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
- Из-за воздушной атаки врага в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях работали силы ПВО.
- Сообщается, что во время воздушной атаки врага ночью 22 марта украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного россиянами беспилотника типа "Shahed", из них над Киевом обнаружили 8 вражеских БПЛА, все их уничтожили.