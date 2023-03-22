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Зеленский о ночной атаке "Шахедов": После слов о "мире" в Москве отдают преступные приказы

Станислав ПогориловСреда, 22 марта 2023, 08:41
Зеленский о ночной атаке Шахедов: После слов о мире в Москве отдают преступные приказы
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131".

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну прошедшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары".

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Детали: По его словам, успех украинских сил на земле, в небе и в море реально приближает мир.

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - подчеркнул президент.

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Темы: ЗеленскийШахедвойнаРосcия
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