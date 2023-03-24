Майских шашлыков в Крыму не будет, началась деморализация – Чийгоз

Российские бизнесмены временно останавливают свою деятельность в Крыму, а российские владельцы недвижимости выставляют на продажу свои дома и квартиры по сниженным ценам, говорит заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Источник: Ахтем Чийгоз в эфире программы "Радио Свобода" "Свобода LIVE"

Прямая речь: "У них нет веры, что Крым останется в этой (российской – ред.) "гавани". Цены очень упали. Самое важное, что нет российских инвесторов, они бросают свои фирмы и свое строительство. На квартиры нет запросов...

Эти процессы (безверие и паника – ред.) продолжаются, они начались с сентября прошлого года, но последние наши "подарки" по территории Крыма... Соотечественники мои говорят, что надо чаще "подарки" присылать, это очень влияет на ускорение этих процессов. И не важно: мы точно попали в какой-то объект, или оно рядом упало, или они сбили, – но все это запускает процесс деморализации.

Не будет майских шашлыков в Крыму – точно. Для них Крым был таким душевным: тепло, солнце, море. Этого уже нет. Самое важное, что мы разрушили их намерения кайфовать в Крыму. Россияне не любят ехать туда, где опасно. Поэтому шашлыков не будет".

Предыстория:

С августа 2022 года в аннексированном Россией Крыму почти ежедневно слышны звуки взрывов. В прошлом году, в частности, были атакованы авиабазы на полуострове и так называемый "Крымский мост".

20 марта 2023 года в Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы, была атака беспилотниками. Украинская сторона заявила об уничтожении ракет "Калибр".

22 марта оккупанты заявили, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые атаковали Черноморский флот. А после этого крымские радиостанции начали транслировать сообщения о необходимости эвакуироваться из оккупированного Крыма.

24 марта представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские оккупационные власти Крыма начали вывозить свои семьи и имущество с захваченного полуострова.