Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Слава Україні!": на честь розстріляного героя назвали вулицю

Ірина БалачукВівторок, 28 березня 2023, 15:18
Слава Україні!: на честь розстріляного героя назвали вулицю
Інфографіка з Facebook Oleksandr Kodola

В Ніжині перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського, якого беззбройного після слів "Слава Україні" розстріляли російські окупанти.

Джерело: мер Ніжина Олександр Кодола у Facebook  

Пряма мова Кодоли: "Сьогодні під час сесії Ніжинської міської ради, депутати прийняли рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського – новітнього Героя України, останніми словами якого були "Слава Україні!"".

Реклама:

Деталі: Мер повідомив, що цьому рішенню передувало тривале спілкування з мамою загиблого Героя.  

Кодола зазначив, що упродовж минулого року у Ніжині перейменували 5 вулиць на честь загиблих захисників. І з огляду на те, що війна триває, а громада продовжує втрачати своїх захисників, робоча група прийняла рішення призупинити процес перейменування вулиць до закінчення війни.

Проте перейменування вулиці на честь Мацієвського він назвав винятком, оскільки президент присвоїв йому звання Герой України (посмертно).

ВІДЕО ДНЯ

Мер зазначив, що на розгляді влади є ще низка пропозицій щодо увіковічнення та вшанування пам’яті Героя – зокрема щодо встановлення пам’ятника.

Передісторія:

  • 6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!".
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.
  • У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. У 30-й окремій механізованій бригаді вважали, що на відео військовослужбовець їхньої бригади Тимофій Шадура.
  • Водночас у 119-й бригаді тероборони Чернігівської області заявляли, що полоненим українським бійцем, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні", був солдат цієї бригади Олександр Мацієвський.
  • 12 березня в СБУ підтвердили, що українським військовим на відео, де полоненого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
  • Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

Теми: Чернігівська областьвійнаісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Польські слідчі відвідали Україну для збору доказів воєнних злочинів РФ із 3D-сканерами
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: