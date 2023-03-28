"Слава Україні!": на честь розстріляного героя назвали вулицю

В Ніжині перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського, якого беззбройного після слів "Слава Україні" розстріляли російські окупанти.

Джерело: мер Ніжина Олександр Кодола у Facebook

Пряма мова Кодоли: "Сьогодні під час сесії Ніжинської міської ради, депутати прийняли рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського – новітнього Героя України, останніми словами якого були "Слава Україні!"".

Деталі: Мер повідомив, що цьому рішенню передувало тривале спілкування з мамою загиблого Героя.

Кодола зазначив, що упродовж минулого року у Ніжині перейменували 5 вулиць на честь загиблих захисників. І з огляду на те, що війна триває, а громада продовжує втрачати своїх захисників, робоча група прийняла рішення призупинити процес перейменування вулиць до закінчення війни.

Проте перейменування вулиці на честь Мацієвського він назвав винятком, оскільки президент присвоїв йому звання Герой України (посмертно).

Мер зазначив, що на розгляді влади є ще низка пропозицій щодо увіковічнення та вшанування пам’яті Героя – зокрема щодо встановлення пам’ятника.

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