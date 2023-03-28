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"Слава Україні!": на честь розстріляного героя назвали вулицю

Ірина БалачукВівторок, 28 березня 2023, 15:18
Слава Україні!: на честь розстріляного героя назвали вулицю
Інфографіка з Facebook Oleksandr Kodola

В Ніжині перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського, якого беззбройного після слів "Слава Україні" розстріляли російські окупанти.

Джерело: мер Ніжина Олександр Кодола у Facebook  

Пряма мова Кодоли: "Сьогодні під час сесії Ніжинської міської ради, депутати прийняли рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського – новітнього Героя України, останніми словами якого були "Слава Україні!"".

Деталі: Мер повідомив, що цьому рішенню передувало тривале спілкування з мамою загиблого Героя.  

Кодола зазначив, що упродовж минулого року у Ніжині перейменували 5 вулиць на честь загиблих захисників. І з огляду на те, що війна триває, а громада продовжує втрачати своїх захисників, робоча група прийняла рішення призупинити процес перейменування вулиць до закінчення війни.

Проте перейменування вулиці на честь Мацієвського він назвав винятком, оскільки президент присвоїв йому звання Герой України (посмертно).

Мер зазначив, що на розгляді влади є ще низка пропозицій щодо увіковічнення та вшанування пам’яті Героя – зокрема щодо встановлення пам’ятника.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!".
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.
  • У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. У 30-й окремій механізованій бригаді вважали, що на відео військовослужбовець їхньої бригади Тимофій Шадура.
  • Водночас у 119-й бригаді тероборони Чернігівської області заявляли, що полоненим українським бійцем, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні", був солдат цієї бригади Олександр Мацієвський.
  • 12 березня в СБУ підтвердили, що українським військовим на відео, де полоненого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
  • Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

Теми: Чернігівська областьвійнаісторія
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