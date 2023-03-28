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"Слава Украине!": в честь расстрелянного героя назвали улицу

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 15:18
Слава Украине!: в честь расстрелянного героя назвали улицу
Инфографика из Facebook Oleksandr Kodola

В Нежине переименовали улицу в честь погибшего Героя Украины Александра Мациевского, которого безоружного после слов "Слава Украине" расстреляли российские оккупанты.

Источник: мэр Нежина Александр Кодола в Facebook 

Прямая речь Кодолы: "Сегодня во время сессии Нежинского городского совета, депутаты приняли решение о переименовании улицы 3-й микрорайон на улицу имени Александра Мациевского – Героя Украины, последними словами которого были "Слава Украине!"".

Детали: Мэр сообщил, что этому решению предшествовало длительное общение с мамой погибшего Героя. 

Кодола отметил, что в течение прошлого года в Нежине переименовали 5 улиц в честь погибших защитников. И учитывая то, что война продолжается, а общество продолжает терять своих защитников, рабочая группа приняла решение приостановить процесс переименования улиц до окончания войны.

Однако переименование улицы в честь Мациевского он назвал исключением, поскольку президент присвоил ему звание Герой Украины (посмертно).

Мэр отметил, что на рассмотрении властей есть еще ряд предложений по увековечению и чествованию памяти Героя – в частности относительно установки памятника.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория:

  • 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!".
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.
  • В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. В 30-й отдельной механизированной бригаде считали. что на видео военнослужащий их бригады Тимофей Шадура.
  • В то же время, в 119-й бригаде теробороны Черниговской области заявляли, что пленным украинским бойцом, которого расстреляли россияне после слов "Слава Украине", был солдат этой бригады Александр Мациевский.
  • 12 марта в СБУ подтвердили, что украинским военным на видео, где пленного расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.
  • Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Александру Мациевскому.

Темы: Черниговская областьвойнаистория
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