"Слава Украине!": в честь расстрелянного героя назвали улицу

В Нежине переименовали улицу в честь погибшего Героя Украины Александра Мациевского, которого безоружного после слов "Слава Украине" расстреляли российские оккупанты.

Источник: мэр Нежина Александр Кодола в Facebook

Прямая речь Кодолы: "Сегодня во время сессии Нежинского городского совета, депутаты приняли решение о переименовании улицы 3-й микрорайон на улицу имени Александра Мациевского – Героя Украины, последними словами которого были "Слава Украине!"".

Детали: Мэр сообщил, что этому решению предшествовало длительное общение с мамой погибшего Героя.

Кодола отметил, что в течение прошлого года в Нежине переименовали 5 улиц в честь погибших защитников. И учитывая то, что война продолжается, а общество продолжает терять своих защитников, рабочая группа приняла решение приостановить процесс переименования улиц до окончания войны.

Однако переименование улицы в честь Мациевского он назвал исключением, поскольку президент присвоил ему звание Герой Украины (посмертно).

Мэр отметил, что на рассмотрении властей есть еще ряд предложений по увековечению и чествованию памяти Героя – в частности относительно установки памятника.

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