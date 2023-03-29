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Тотальний контроль: розвідка відстежує розміщення ядерної зброї у Білорусі

Станіслав ПогоріловСереда, 29 березня 2023, 14:07
Тотальний контроль: розвідка відстежує розміщення ядерної зброї у Білорусі
Фото: Getty Images

Українська розвідка разом з партнерами контролює можливе розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, а також відстежує ситуацію у самій Росії.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням на представника розвідки Андрія Черняка

Пряма мова Черняка: "Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема, де розташовані російські підрозділи (щодо розміщення ядерної зброї - ред.). Контролюємо ситуацію і всередині Росії. Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль".

Деталі: За його словами, наразі "ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше". Черняк додав, що це черговий шантаж окупантів.

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Теми: БілорусьРосіяядерна зброявійна
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