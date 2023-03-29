Тотальний контроль: розвідка відстежує розміщення ядерної зброї у Білорусі
Середа, 29 березня 2023, 14:07
Українська розвідка разом з партнерами контролює можливе розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, а також відстежує ситуацію у самій Росії.
Джерело: пресслужба ГУР з посиланням на представника розвідки Андрія Черняка
Пряма мова Черняка: "Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема, де розташовані російські підрозділи (щодо розміщення ядерної зброї - ред.). Контролюємо ситуацію і всередині Росії. Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль".
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Деталі: За його словами, наразі "ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше". Черняк додав, що це черговий шантаж окупантів.
Передісторія:
- 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.
- У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.
- Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- У Раді безпеки РФ заявили, що Росія має унікальну зброю, здатну знищити навіть Америку.
- У Білорусі заявили, що, погоджуючись на розміщення російської тактичної ядерної зброї на території країни, вони нібито вживають "вимушених дій у відповідь" щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності і ніяк не порушують Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
- Президент США Джо Байден заявив журналістам, що він стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі.
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