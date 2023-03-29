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Тотальный контроль: разведка отслеживает размещение ядерного оружия в Беларуси

Станислав ПогориловСреда, 29 марта 2023, 14:07
Тотальный контроль: разведка отслеживает размещение ядерного оружия в Беларуси
Фото: Getty Images

Украинская разведка вместе с партнерами контролирует возможное размещение российского ядерного оружия в Беларуси, а также отслеживает ситуацию в самой России.

Источник: пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя разведки Андрея Черняка

Прямая речь Черняка: "Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения (относительно размещения ядерного оружия - ред.). Контролируем ситуацию и внутри России. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль".

Детали: По его словам, сейчас "мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не более". Черняк добавил, что это очередной шантаж оккупантов.

Предыстория:

Темы: БеларусьРосcияядерное оружиевойна
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