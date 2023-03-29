Тотальный контроль: разведка отслеживает размещение ядерного оружия в Беларуси
Среда, 29 марта 2023, 14:07
Украинская разведка вместе с партнерами контролирует возможное размещение российского ядерного оружия в Беларуси, а также отслеживает ситуацию в самой России.
Источник: пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя разведки Андрея Черняка
Прямая речь Черняка: "Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения (относительно размещения ядерного оружия - ред.). Контролируем ситуацию и внутри России. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль".
Детали: По его словам, сейчас "мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не более". Черняк добавил, что это очередной шантаж оккупантов.
Предыстория:
- 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.
- В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.
- Франция призвала к отмене соглашения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
- В Совете безопасности РФ заявили, что Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.
- В Беларуси заявили, что, соглашаясь на размещение российского тактического ядерного оружия на территории страны, они якобы предпринимают "вынужденные ответные действия" по укреплению собственной безопасности и обороноспособности и никак не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.
- Президент США Джо Байден заявил журналистам, что он обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.