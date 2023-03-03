Блогер з Молдови, з якого збиткувались поліцейські в РФ, передав армії України п'ять дронів

Блогер із Молдови Микола Лєбєдєв, відомий як Некоглай, у четвер передав українським військовим п'ять дронів різної величини.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, відео з Некоглаєм опублікували в Telegram-каналах.

На відео Некоглай розповідає, що привіз до Києва п'ять дронів, необхідних українській армії, а також пізніше передасть автомобіль, який "зараз перебуває не в найкращому стані" і який пообіцяв відремонтувати.

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"Радий бути частиною перемоги, перемоги над русским миром", – каже блогер на відео. Українські військові своєю чергою передали Некоглаю сухпайки.

Лєбєдєв родом із Молдови, але до листопада 2022 року жив у Москві. Тоді в Росії почали слідство щодо нього через "дискредитацію російської армії" після публікації в TikTok ролика з пародією на відео з російським солдатом, на якого скидають гранати з дрона.

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У листопаді 2022-го Некоглая затримали в Москві, де суд ухвалив рішення оштрафувати блогера на п'ять тисяч рублів і депортувати в Молдову за порушення міграційного законодавства. Пізніше проти Некоглая в Росії завели кримінальну справу.

Сам блогер уже по поверненні в Молдову заявив, що поліцейські в Москві його жорстоко побили та намагались зґвалтувати. У січні він пообіцяв "у відповідь на дії Росії" передати українській армії дрони на 100 тисяч доларів.