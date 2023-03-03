Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блогер из Молдовы, над которым издевались полицейские в РФ, передал армии Украины пять дронов

Пятница, 3 марта 2023, 09:53

Блогер из Молдовы Николай Лебедев, известный как Некоглай, в четверг передал украинским военным пять дронов различной величины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, видео с Некоглаем опубликовали в Telegram-каналах.

На видео Некоглай рассказывает, что привез в Киев пять дронов, необходимых украинской армии, а также позже передаст автомобиль, который "сейчас находится не в лучшем состоянии" и который пообещал отремонтировать.

"Рад быть частью победы, перемоги над русским миром", - говорит блогер на видео. Украинские военные в свою очередь передали Некоглаю сухпайки.

Лебедев родом из Молдовы, но до ноября 2022 года жил в Москве. Тогда в России начали следствие в отношении него из-за "дискредитации российской армии" после публикации в TikTok ролика с пародией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона.

В ноябре 2022-го Некоглая задержали в Москве, где суд принял решение оштрафовать блогера на пять тысяч рублей и депортировать в Молдову за нарушение миграционного законодательства. Позже против Некоглая в России завели уголовное дело.

ВИДЕО ДНЯ

Сам блогер уже по возвращении в Молдову заявил, что полицейские в Москве его жестоко избили и пытались изнасиловать. В январе он пообещал "в ответ на действия России" передать украинской армии дроны на 100 тысяч долларов.

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоУкраина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро

видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России

фотоВ Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины

Российские войска в ближайшее время не смогут окружить Бахмут – ISW

Двое украинских пилотов тестируются на американской военной базе – СМИ

видеоВ Киеве залповые снегопады и гроза – КГГА

Все новости...
Последние новости
13:39
Россияне попали в дом на Херсонщине, убили женщину и двух детей
13:17
фотоСпасатели показали, как выглядит заснеженная качеля на вершине Карпат
13:10
Турция работает над продлением "зерновой сделки" - глава МИД
12:53
видео, анонсСпецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы
12:45
Tesla отзовет 3470 автомобилей из-за плохо закрепленных спинок сидений
12:24
фото, видеоУкраина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро
11:51
Под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла 29-летняя парамедикиня
11:39
В Британии представят новый закон, чтобы остановить нелегальных мигрантов в Ла-Манше
11:23
видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России
11:05
Зоозащитники рассказали, почему опасно поить домашних животных в общественных местах
Все новости...