Блогер из Молдовы, над которым издевались полицейские в РФ, передал армии Украины пять дронов

Блогер из Молдовы Николай Лебедев, известный как Некоглай, в четверг передал украинским военным пять дронов различной величины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, видео с Некоглаем опубликовали в Telegram-каналах.

На видео Некоглай рассказывает, что привез в Киев пять дронов, необходимых украинской армии, а также позже передаст автомобиль, который "сейчас находится не в лучшем состоянии" и который пообещал отремонтировать.

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"Рад быть частью победы, перемоги над русским миром", - говорит блогер на видео. Украинские военные в свою очередь передали Некоглаю сухпайки.

Лебедев родом из Молдовы, но до ноября 2022 года жил в Москве. Тогда в России начали следствие в отношении него из-за "дискредитации российской армии" после публикации в TikTok ролика с пародией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона.

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В ноябре 2022-го Некоглая задержали в Москве, где суд принял решение оштрафовать блогера на пять тысяч рублей и депортировать в Молдову за нарушение миграционного законодательства. Позже против Некоглая в России завели уголовное дело.

Сам блогер уже по возвращении в Молдову заявил, что полицейские в Москве его жестоко избили и пытались изнасиловать. В январе он пообещал "в ответ на действия России" передать украинской армии дроны на 100 тысяч долларов.